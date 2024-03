Todos los secretos y terceras personas de la relación entre Julia Janeiro y Pietro Costanzia

La amistad que hay entre Julia Janeiro y Pietro Costanzia ha vuelto a poner a la hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique en el centro mediático. Tras los últimos hechos acontecidos en Italia, que han terminado con la detención del hermano de Carlo Costanzia, ha resonado con más fuerza la relación que mantuvo Julia Janeiro con el italiano.

Este martes se ha dado a conocer esta historia que une la familia Costanzia con una de las sagas familiares más importantes de nuestro país. Los detalles los ha dado en exclusiva Luis Pliego en “TardeAR”: “Empieza en mayo de 2023, cuando Pietro rompe con su anterior pareja. Empieza un tonteo en redes sociales. Es una relación que se va trasladando de escenario que empieza en Barcelona, Marbella, Turín…”, comienza relatando el director de la revista.

Lejos de lo que muchos podrían llegar a pensar estas idas y venidas de la pareja “no fueron una noche. Es una relación. Es una relación que dura hasta hace muy poco tiempo, pero ellos siguen estando en contacto. Los sucesos que han tenido lugar en Italia han trucado esta relación. La ruptura no ha sido por la detención, pero han seguido en contacto”, explicaba Pliego a los telespectadores.

Exclusiva de Luis Pliego sobre Julia Janeiro y Pietro Costanzia Telecinco

Desde un primer momento se ha hecho saber que Julia había viajado en repetidas ocasiones a Italia y ahí había conocido a parte de la familia de Pietro, cosa que no gustó a la familia de la influencer. “No es una relación esporádica. Ha durado en el tiempo. Es tal la relación que Pietro se mudó a la casa de Julia, aquí a las afueras de Madrid. Este chico ha estado viviendo con ella. Carlo Costanzia conocía la relación y ha hecho planes con ellos”, completaba la información Leticia Raquejo.

“La detención ha sido un punto de inflexión en lo que mantienen ellos, pero hace un par de semanas la exnovia de Pietro escribió a la propia Juls para decirle que había pasado una noche con ella. Le dice que no se fie de su novio porque la noche anterior había estado con ella”, explica de esta manera una de las muchas situaciones complicadas que habían afrontado los dos.

La opinión de los padres de Julia Janeiro

No se puede decir que esta relación les haya pillado por sorpresa a Jesulín de Ubrique y a María José Campanario. Esta tarde Leticia Requejo ha querido ponerse en contacto con ellos para saber su opinión al respecto: “He hablado con Jesús, me ha dado la sensación de que no le sorprendía lo que le iba a contar, pero cuando le he dado datos, me ha colgado el teléfono y me ha dicho que no le llamemos más”, ha explicado en el programa de las tardes de Telecinco.