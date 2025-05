Kanye West da un giro radical: "He acabado con mi antisemitismo"

Kanye West, una de las figuras más controvertidas del mundo del espectáculo, ha sorprendido a todos con un anuncio inesperado: ha decidido poner fin a su discurso de odio hacia la comunidad judía. En medio de una crisis personal y tras una oleada de críticas internacionales, el rapero comunicó a través de su cuenta en X (antes Twitter) que ha dejado atrás el antisemitismo y ha pedido perdón por el daño causado.

Este giro llega apenas días después de que West publicara una polémica canción titulada "Heil Hitler", un tema que provocó el rechazo inmediato de plataformas como Spotify, YouTube y SoundCloud, que la eliminaron rápidamente. Aquella provocación parecía insalvable, y pocos imaginaron que el artista pudiera cambiar su postura tan drásticamente.

Llamada por Facetime

En un mensaje sincero y breve, Kanye escribió: "Quiero a todo el mundo. Que Dios me perdone por el dolor que he causado y perdono a los que me han causado dolor. Gracias, Dios". La confesión llega acompañada de una explicación inesperada: fue una llamada por FaceTime de sus hijos la que le hizo replantearse su actitud y buscar un nuevo camino.

El propio West asegura que ahora quiere "salvar el mundo otra vez", un objetivo que parece reflejar un intento de redención tras semanas de controversias y declaraciones que han dañado su imagen pública y su carrera. La relación con sus hijos, que comparte con su exmujer Kim Kardashian, ha sido especialmente difícil, y en su polémica canción también hace referencia al proceso legal por la custodia de los pequeños: "Con todo este dinero y fama, todavía no puedo recuperar a mis niños / Con todo este dinero y fama, todavía no puedo ver a mis niños".

Esta admisión añade un matiz más humano a un Kanye que ha estado envuelto en comportamientos erráticos, y su retractación podría ser tanto un intento de mejorar sus lazos familiares como una forma de rehabilitar su figura pública.

La comunidad y sus seguidores están atentos, expectantes ante este nuevo capítulo de la vida del rapero, quien hasta ahora parecía perdido en sus propias contradicciones. Solo el tiempo dirá si este cambio es duradero o solo otro episodio más en la montaña rusa que ha sido su carrera y vida personal. Pero por ahora, Kanye West ha lanzado un mensaje claro: quiere dejar atrás el odio y apostar por la reconciliación.