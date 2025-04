Katy Perry rompe su silencio ante el odio en redes: “Lo tomo con gracia y les envío amor”

Katy Perry ha decidido hablar alto y claro. Tras años en el centro de la polémica y una reciente oleada de críticas por su participación en el primer vuelo espacial tripulado solo por mujeres, la cantante ha respondido a los mensajes de odio con una mezcla de serenidad y gratitud hacia sus seguidores: "Cuando el mundo online intenta convertirme en una piñata humana, lo tomo con gracia y les envío amor".

Viaje al espacio

La artista estadounidense fue una de las seis mujeres que viajaron al espacio el pasado 14 de abril a bordo de una nave de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos. La hazaña, que hizo historia, también generó una avalancha de mensajes negativos en redes, algunos cuestionando el gesto como una frivolidad.

Katy Perry llena hoy de adolescentes el Palau Sant Jordi en el Festival U18 larazon

Pero lejos de venirse abajo, Perry ha preferido centrarse en lo positivo. El 23 de abril arrancó su esperada gira mundial "Lifetimes" en México, después de siete años sin subirse a los escenarios. Sus fans le han respondido con entusiasmo y apoyo incondicional. Una cuenta oficial de seguidores incluso proyectó un emotivo cartel en Times Square felicitándola por el inicio del tour y recordándole lo importante que es para ellos.

Katy, visiblemente emocionada, agradeció el gesto en redes sociales y aprovechó para compartir una reflexión más profunda sobre su crecimiento personal. "Estoy bien porque me he trabajado mucho", confesó. Dijo también que asiste a terapia y que ha aprendido a priorizar lo importante. "A veces me caigo, pero me levanto y sigo adelante".

La gira "Lifetimes" recorrerá América, Europa y Australia. España será la última parada, con conciertos en Barcelona (9 de noviembre) y Madrid (11 de noviembre). Un cierre de gira con sabor a victoria personal.