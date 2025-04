Katy Perry viajará la semana que viene al espacio: estas son las mujeres que la acompañarán

Decía Katy Perry en su famoso tema 'Firework' que uno tenía que demostrar "ser más brillante que la luna". Si bien ya han pasado 15 años del lanzamiento del disco más exitoso hasta la fecha para la cantante, esta premisa está a menos de una semana de verse cumplida para la de Santa Bárbara. El 14 de abril, Katy Perry formará parte de una misión que la llevará ni más ni menos al espacio exterior.

El próximo lunes, la compañía aeroespacial Blue Origin llevará a cabo su undécimo vuelo con pasajeros. La misión NS-31 dará inicio a las 08:30 horas en Texas (las 15:30 horas en la Península y las 14:30 horas en Canarias), y se espera que dure 11 minutos. Para los lectores españoles, esta noticia nos puede resultar bastante familiar, puesto que hace tan solo unas semanas era el presentador Jesús Calleja quien se atrevía a realizar esta corta pero intensa odisea.

De izquierda a derecha y de arriba abajo: Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Kerianne Flynn, Lauren Sánchez y Katy Perry Celeste Sloman

Blue Origin también estará realizando un hito con este viaje; la NS-31 será la primera misión protagonizada exclusivamente por mujeres. Junto a Katy Perry, otras cinco personalidades de distintos campos podrán vivir de primera mano lo que es estar en el espacio. Para conmemorar este logro, la compañía ha creado un parche especial donde cada miembro de la tripulación representa un elemento clave en el diseño. Repasamos en este artículo todo lo que sabemos sobre las compañeras de viaje de la estrella del pop.

Aisha Bowe

Con raíces bahameñas, Bowe es ingeniera aeroespacial. Es la fundadora y directora ejecutiva de STEMBoard, empresa de tecnología. Lleva años trabajando para cerrar la brecha educativa de grupos étnicos minoritarios a través de campamentos STEM, una iniciativa que ha posicionado su empresa en primera línea en su sector. La estrella diana simboliza su ambición por fijar grandes metas, la pasión detrás de STEM y el compromiso por inspirar a las generaciones futuras.

[[H2:Amanda Nguyễn]]

Nacida en 1991, esta activista será la primera mujer vietnamita en viajar al espacio. La también astronauta creó el movimiento Stop Asian Hate y aprobó los derechos de los supervivientes de agresiones sexuales en Estados Unidos y las Naciones Unidas gracias a su trabajo en Rise. Por su trabajo fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 2019, y ha sido Mujer del Año de la revista TIME en 2022. La balanza de la justicia simboliza los esfuerzos de Nguyễn por defender los derechos civiles, romper barreras y capacitar a la gente corriente para crear el cambio.

Gayle King

Nativa de Maryland, King será, junto a Sánchez, una de las dos primeras periodistas en viajar al espacio. A sus 70 años, la comunicadora cuenta con gran experiencia en los medios. Fue la copresentadora de 'CBS Mornings', matinal de la cadena homónima, y también fue editora de O, The Oprah Magazine, la revista creada por la legendaria presentadora de televisión. La estrella fugaz en forma de micrófono del parche representa el compromiso de Gayle a la hora de compartir historias relevantes con el mundo.

Kerianne Flynn

El trabajo detrás de esta productora cinematográfica estadounidense se centra a menudo en temas socialmente relevantes, mostrando su compromiso con la narración de historias que desafían las normassociales. Más tarde coprodujo 'This Changes Everything', un documental de 2018 que analiza la desigualdad de género en Hollywood. El largometraje recibió elogios de la crítica por sus comentarios perspicaces y fue narrado por figuras prominentes de la industria. El rollo de película en el parche simboliza precisamente esa pasión por crear y explorar nuevas narrativas.

Lauren Sánchez

Nacida en Albuquerque, Nuevo México, Sánchez ha sido colaboradora habitual en programas como 'Larry King Live', 'The Joy Behar Show' y 'Showbiz Tonight'. Autora de un libro infantil catalogado como bestseller por The New York Times, la periodista está comprometida con el fundador de Blue Origin y Amazon, Jeff Bezos. Flynn la mosca, el protagonista del cuento escrito por Sánchez, aparece en el parche como símbolo de la pasión de poder perseguir sus propios sueños, sin importar los obstáculos que aparezcan por el camino.

Katy Perry

Terminamos esta recopilación con la artista que ha marcado a toda una generación. Con más de 143 millones de discos vendidos por todo el mundo, Perry ha demostrado que el suyo será un legado recordado para la posteridad. Actualmente, la artista se encuentra inmersa en la preparación de The Lifetimes Tour, su próxima gira de conciertos, que incluirá Barcelona y Madrid durante el paso de la cantante por Europa. Los fuegos artificiales del parche representan su influencia mundial en la música, la cultura pop y la filantropía.