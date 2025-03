Kiko Hernández se pone romántico con Fran Antón en el día de su cumpleaños: "Eres lo mejor que me pasó en la vida"

Fran Antón está hoy de celebración. El actor cumple 44 años y Kiko Hernández no ha querido desaprovechar la oportunidad de felicitar públicamente al amor de su vida, sacando su lado más romántico.

"Para el amor de mi vida...¡Hoy cumples años! Felicidades mi amor, eres lo mejor que me pasó en la vida. ¡Te quiero con toda mi alma! Gracias por tener tanta paciencia conmigo y por quererme tanto a mí y a la family, que también es la tuya. Te amo", ha escrito Kiko Hernández en su última publicación.

Fran Antón y Kiko Hernández han formado un tándem perfecto, tanto a nivel profesional como sentimental. El televisivo y el actor conforman una de las parejas más consolidadas del panorama nacional y han formado una bonita familia. Por el cumpleaños del melillense, el matrimonio ha hecho las maletas y se va celebrar esta fecha tan señalada a Estados Unidos. Fran y Kiko han conseguido cuadrar sus apretadas agencias para disfrutar de unos románticos días al otro lado del charco.

Parece ser que se ha convertido en una tradición en el matrimonio viajar por el aniversario de Fran Antón. El año pasado, Kiko Hernández cumplió el sueño de su esposo y le regaló un viaje a China, uno de los destinos que más ilusión le hacía al de Melilla conocer por la película "In the mood for love", una de sus cintas favoritas.

Fran y Kiko, en su mejor momento

La pareja está viviendo en una infinita luna de miel desde que pasaron por el altar en septiembre de 2023 en Melilla. Desde que confirmaron su relación, Kiko y Fran presumen casi a diario su amor en redes y están más enamorados que nunca. En más de una ocasión, el televisivo ha confesado sus deseos de ampliar la familia junto al actor. ¿Se atreverán a dar el paso en un futuro no muy lejano?