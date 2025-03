Kiko Hernández y Belén Esteban desvelan el gran secreto de Terelu Campos en "Supervivientes"

"Supervivientes" está a la vuelta de la esquina con una nueva tanda de concursantes famosos dispuestos a pasar penurias y calamidades para ganar el premio de 200.000 euros. Entre ellos se encuentran rostros tan conocidos del panorama nacional como Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Pelayo Díaz o Terelu Campos, presentada como "cabeza de cartel" de esta edición.

Sin embargo, la tertuliana aparecerá en el reality show de una forma muy diferente a la que hasta ahora estaban acostumbrados los espectadores. Por lo visto, Terelu Campos no competirá a diferencia del resto de sus compañeros, que sí se jugarán la piel en cada prueba para asegurarse su presencia en Honduras hasta el final.

Su paso por el formato más salvaje de Telecinco será puramente testimonial, anecdótico, una decisión de la organización del programa y de la cadena que muchos han entendido como un privilegio.

La indignación entre los fans de "Supervivientes" no se ha hecho esperar, y entre ellos se encuentran Belén Esteban y Kiko Hernández, que se quejaron desde su ventana en "Ni que fuéramos shhh" del trato VIP a su excompañera.

"No me parece justo", decía la de Paracuellos, mientras que el otro colaborador desvelaba uno de los privilegios de los que gozará Terelu Campos en la isla caribeña. Habla con conocimiento de causa, puesto que a él le dieron el mismo trato de favor cuando era un rostro habitual -y cotizado- de Telecinco.

Terelu Campos Supervivientes

"Va a poder fumar. A mí me daban tabaco en 'Gran Hermano' y fumaba en el confesionario, porque si no me iba", explicó Hernández, dejando atónitos al resto de compañeros.

Una sorpresa que María Patiño y David Valldeperas, presentadora y director del programa, ni entendían ni compartían. "¿Os estáis enterando ahora de cómo funciona la televisión? No todos los concursantes son iguales", indicaba la periodista, mientras su jefe aclaraba: "Algunos dan más juego que otros y hay que hacer que aguanten más tiempo", explicando así que se trata de una estrategia para mantener pegados a la pantalla a los espectadores. En eso consiste la televisión, al fin y al cabo.