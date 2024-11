La inesperada proposición de Kiko Hernández a Don Felipe VI y Doña Letizia: "Lo pagaría yo de mi dinero"

Este fin de semana Don Felipe VI y Doña Letizia han vuelto a asistir al cine para ver "Gladiator II". Los Reyes de España fueron fotografiados en un cine de Manoteras disfrutando de la última película de Ridley Scott y, con presencia, revolucionaron la sala de proyección. Como dos visitantes más, los padres de la Princesa Leonor intentaron pasar lo más desapercibidos posible.

Kiko Hernández, monárquico y fan declarado de los Reyes de España, tras su plan de cine de sábado por la noche, no ha dudado en lanzarles en directo en "Ni que fuéramos shh" una jugosa proposición: disfrutar de un sábado noche en su local de copas de Melilla a gastos pagados.

Kiko Hernández en "Ni que fuéramos shh" invita a Don Felipe VI y Doña Letizia a Melilla Youtube

"Estimado Rey Felipe y Reina Doña Letizia. Yo siempre me he declarado muy a favor de ustedes, tanto en la etapa de "Sálvame" como en esta etapa. Me gustaría invitarles formalmente a un espacio divertido, ameno, que seguramente les va a hacer felices. Les estoy hablando de El Cielo Night Club. Yo les pagaría amablemente los billetes y la estancia en el Hotel Melilla Centro, lo pagaría yo de mi bolsillo, de mi dinero. Están ustedes invitados", ha expresado el colaborador, mirando a cámara.

El Cielo, el nuevo local de moda de Melilla

Kiko Hernández está al frente de El Cielo junto a su marido, Fran Antón. El local se ha convertido en el nuevo sitio de moda de Melilla y cada semana invita a diferentes amigos vips para amenizar la noche. Kiko Matamoros será el próximo en asistir al club el próximo fin de semana.