Kiko Matamoros preocupa con una foto desde el hospital: la razón por la que tiene que ser operado

Kiko Matamoros ha compartido en sus redes sociales una imagen que ha preocupado entre sus seguidores. El tertuliano de “Ni que fuéramos Shhh” ha publicado una fotografía en la que aparece postrado en la cama de un hospital, conectado a unos cables y con evidente mal aspecto. Lo único que ha tranquilizado a sus fans ha sido el mensaje que ha acompañado la instantánea: “Hoy no hay una Campos peor que yo, creo”. Un sentido del humor que da a entender que las razones de su visita a la clínica no son del todo graves.

Efectivamente, el colaborador ha explicado a través de una llamada telefónica en “Ni que fuéramos Shhh” que tan solo se ha sometido a unas pruebas de esófago, una intervención que no le ha llevado mucho tiempo, puesto que ya se encuentra en casa.

Aunque Matamoros no ha entrado en muchos detalles, ha explicado que lleva un tiempo sufriendo molestias en esa parte del cuerpo y que el resultado de las pruebas que se ha realizado indica que necesitará pasar por quirófano, aunque lo hará a partir de enero o febrero para poder disfrutar de las fiestas de Navidad.

“Es una cosa molesta que me hace perder calidad de vida porque no puedo disfrutar de la comida y tengo unas molestias añadidas, pero no es nada grave”, ha explicado Kiko Matamoros, enviando así un mensaje tranquilizador a todos sus compañeros de “Ni que fuéramos”.

Kiko Matamoros Podcast 'Chico de revista'

Como se ha comentado anteriormente, una muestra de la buena salud de Kiko Matamoros es que aún conserva el sentido del humor y de la crítica, y no ha perdido la oportunidad de lanzar unos cuantos dardos a las Campos a lo largo de su intervención en directo en el programa de Ten.

“Todas las familias de aristócratas con el tiempo van degenerando. Un amigo mío decía que él estaba trabajando y ganando dinero para que luego su hijo no diera un palo al agua y lo perdiera todo, y luego a su nieto le tocara trabajar otra vez, pues en esta familia es un poco lo mismo”, ha comentado Matamoros.

Atrás quedan los tiempos en los que las Campos y el equipo del extinto “Sálvame” presumían de entendimiento, y desde que Carmen Borrego y Terelu Campos se inclinaron por Telecinco cuando el resto de sus compañeros apostaron por “Ni que fuéramos”, su relación parece rota para siempre.