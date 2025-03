Kiko Matamoros da un tirón de orejas a su hija Laura, con pullita a Mar Flores incluida

Laura Matamorostiene una relación de amor-odio con la prensa. En ocasiones se siente seducida por los micrófonos y quiere hablar largo y tendido sobre su vida privada. Así lo hace concediendo entrevistas a revistas de corazón y también en platós de televisión. También ha participado en realities varios, lo que le han dado un lugar en el ‘star system’ patrio. Sin embargo, hay otras temporadas en las que desea ser tan solo influencer y apostar por un anonimato que pocos comprenden, pues blinda su vida en unos photocalls y la vende abiertamente con una sonrisa en el rostro otras muchas. Esta actitud cambiante ha sorprendido muchas veces a propios y extraños, pero este martes hasta su padre, Kiko Matamoros, le ha dado un tirón de orejas público al entender que se está equivocando mucho con su actitud frente a la prensa, esa que sustenta su fama.

Laura Matamoros en su último acto público Gtres

Este lunes, Laura Matamoros tenía una cita con la prensa. Al menos contaba con que en el desfile de la firma Encinar Brand estarían las cámaras, los fotógrafos y los reporteros esperando su llegada y la del resto de famosos que ocuparían el front row colocado a los pies de la pasarela del Hotel Santo Mauro de Madrid. Una cita en la que, por cierto, también estaba invitada Mar Flores, quien acostumbra también a hablar de su vida privada para después blindarla con reproches a los medios. Algo que ha imitado este lunes su sobrina al finalizar el acto, pues a la salida ha tenido una actitud que ha molestado mucho a los presentes. También a su padre, que ha visto las imágenes en la tarde de este martes en ‘Ni que fuéramos Shhh’, teniendo que ceder ante la evidencia de que su hija no ha actuado bien.

La influencer ha huido fingiendo no escuchar las preguntas que le hacía una reportera que le estaba esperando. Su comportamiento no ha sido bien visto por su padre, que ha tenido que reconocer que no está bien tratar así a un periodista, cuando con otros se sienta a hablar sobre lo más íntimo de su vida privada, aunque la diferencia está en los euros que se ponen sobre la mesa: “No me gusta esa actitud, lo mismo que soy crítico cuando lo hacen otros, lo tengo que ser ahora. No sé si te has contagiado por tu tía, si consideras que eso te da un plus que te va a aportar algo, no tengo ni idea. Pero creo que te has equivocado y espero que no vuelvas a repetir esas formas”, comienza a denunciar las malas formas de su hija, igual que ha hecho con otros famosos maleducados ante los micrófonos.

Mar Flores y Laura Matamoros Gtres

“No lo entiendo, porque los compañeros que están ahí, están trabajando y se merecen un respeto. Bien está que no contestes a cosas que te inoportuna, pero eso de salir huyendo…”, continuaba Kiko Matamoros castigando a su hija Laura. “Le voy a escribir ahora a mi hija. Todas las explicaciones que me dé no me valen, porque no tiene ninguna”, recrimina. No le ha hecho ni pizca de gracia, pues siempre ha sido muy crítico con quien trata así a los compañeros de la prensa: “Acabo de ver a mi hija en una actitud que he reprobado toda la vida y no lo voy a aplaudir”.