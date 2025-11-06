Isa Pantoja recae en sus problemas de salud en una semana muy complicada: "Llevo unos días bastante chunga"

Isa Pantoja se enfrenta esta semana a un momento de lo más delicado. Su hermano, Kiko Rivera, regresa a un programa de televisión tras años alejado de una pequeña pantalla, y aunque se centrará en hablar sobre su divorcio de Irene Rosales, en los avances emitidos deja claro que habrá espacio para tratar el distanciamiento con su madre y su hermana.

“Quizá ver cómo mi matrimonio se iba desgastando día a día. También la ausencia de mi madre, de mi hermana…”, dice el DJ sobre los baches a los que ha tenido que hacer frente este último año. Sin duda, una entrevista que reavivará polémicas y tensiones familiares, agrandando más un cisma que ya parece insalvable.

Para colmo, a Isa Pantoja se le junta esta inesperada entrada en escena de su hermano con una recaída en los problemas de salud que sufrió hace menos de dos años y que la llevaron a ingresar en el hospital. A consecuencia de su mudanza a Cádiz y todo el polvo que generó la reforma de su casa, la creadora de contenido sufrió severos ataques de asma, hasta el punto de que se despertaba por la noche sin poder respirar.

Por fortuna, en esta ocasión la situación no ha alcanzado tanta gravedad, pero Isa Pantoja reconoce que “llevo unos días bastante chunga” y teme que se puedan repetir esos ataques de asma que la llevaron al hospital.

Isa Pantoja en una imagen de archivo Instagram

“Me está volviendo a pasar, no me ha dado un ataque de asma en sí, pero me está doliendo el pecho, noto muchos mocos y salen verdes. Es horroroso”, explica la pequeña Pantoja, poniendo a prueba a sus seguidores más aprensivos.

Además, esta recaída en sus problemas respiratorios “me está afectando también a la voz”, y se queja de que hace pocos días incluso “me quedé afónica”.

Pero ya saben lo que dice el sabio refranero popular: sarna con gusto, no pica, y parece que esta recaída se debe al nuevo proyecto -y misterioso- en el que Isa Pantoja está trabajando. Aunque no ha querido dar muchas pistas, la hija de la tonadillera sí aclara que se encuentra de nuevo en un entorno con mucho polvo, un ambiente que podría haber desencadenado esta recaída. “Pero bueno, estoy muy ilusionada”, dice la influencer.

Desde que se canceló “La familia de la tele”, el formato de Televisión Española en el que trabajó como colaboradora, Isa Pantoja no ha vuelto a la televisión y su trabajo en redes sociales es su única fuente de ingresos. Una tesitura a la que debe hacer frente con un bebé recién nacido, pero aunque sus ingresos se hayan reducido, lo cierto es que no parece que le vaya nada mal.