Kiko Rivera, ingresado de nuevo en el hospital: "La vida me vuelve a dar un susto"

Kiko Rivera ha vuelto a sufrir otro revés de salud. El hijo de Isabel Pantoja ha sido de nuevo ingresado en el hospital. Ha sido él mismo el encargado de comunicar la noticia a través de su perfil de "Instagram" con una fotografía en la que aparee en la camilla y con unas vías en el brazo. A pesar de este nuevo susto, el DJ ha querido tranquilizar a sus seguidores, aunque ha preferido no detallar el motivo de su nuevo ingreso hospitalario.

"Con el Mambo ya en la calle...", ha comenzado diciendo en el mensaje, refiriéndose a su nuevo hit musical. "La vida me vuelve a dar un susto. Ya os iré contando. Vuestro mejor regalo que disfrutéis del mambo y de la vida", ha proseguido junto a la imagen en la cama del hospital. Con una leve sonrisa, Kiko Rivera calmar a todos sus followers y no alertarles por lo sucedido. El hijo de Isabel Pantoja acumula más de un millón de seguidores en "Instagram" y sabe la preocupación que puede generar con su comunicado.

Story Kiko Rivera en el hospital Instagram

Lo cierto es que, desde hace unos días, la imagen del hermano de Isa Pantoja ha sido objeto de debate y hacía saltar todas las alarmas. Kiko Rivera, que se encuentra alejado de la palestra mediática y centrado en su carrera profesional, ha perdido mucho peso en los últimos meses y luce mucho más delgado de lo normal. Este año el DJ ha tenido que ser ingresado más veces en el hospital y la vida le ha hecho frenar y cambiar de ámbitos. En febrero sufrió un episodio de cólico nefrítico y en octubre un ictus.

Irene Rosales, su mujer, no ha compartido nada en sus redes respecto al nuevo revés de salud de su marido. Por el contrario, ha publicado un story de un look que se ha agotado en tienda y que no está disponible. La excolaboradora de televisión ha querido dejar al DJ que sea él mismo el encargado de comunicar su estado de salud y no convertirse en su portvoz.