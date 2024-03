Kiko Rivera, sin pelos en la lengua opina al fin de Antonio Tejado: “Es algo sumamente fuerte”

Antonio Tejado continúa en prisión provisional a la espera de poder prestar declaración ante el juez y defender su inocencia. Ha pasado más de un mes desde que fuese detenido, acusado de ser el pregunto “autor intelectual” del robo en casa de su tía, María del Monte, en agosto del año pasado. Un shock para toda la familia, que ya le tenían como una persona que terminaba metida en líos amorosos, policiales y judiciales, pero incapaz de traicionar a los suyos. Entre ellos también está Kiko Rivera, cuyo vínculo llegó a ser muy íntimo tras coincidir en ‘GH Dúo’, aunque el pasado siempre les ha puesto en la misma senda.

La madre y el hermano de Antonio Tejado Gtres

La buena sintonía de Isabel Pantoja con María del Monte hizo que la cantante tuviese un trato estrecho con sus hijos. Kiko Rivera ha crecido queriendo a la sevillana como una más de su familia, aunque después la distancia con su madre le hizo alejarse también de ella. Así, de alguna forma, Antonio Tejado también forma parte de su familia, aunque de forma vaga, pero sí de su círculo de amistades. Quizá por eso le ha costado tanto reaccionar ante la noticia de su detención. Han sido varias las veces que se ha expuesto a las preguntas de los reporteros, pero no ha sido hasta ahora que ha roto su silencio, desvelando qué piensa en realidad sobre las supuestas fechorías que mantiene entre rejas al sobrino díscolo.

Kiko Rivera ha querido mantenerse en un discreto segundo plano en todo este entuerto. Bastante tiene con los problemas judiciales y económicos con su propia familia, como para entrar a valorar los líos de Antonio Tejado. Pero ahora sí que ha querido hacer, en conversación con Pilar Vidal en ‘ABC’, recordando cómo se enteró de su detención y encarcelamiento: “Es algo tan sumamente fuerte que no sé ni qué decirte. Cuando me enteré me quedé impactado y no solo por él, sino porque yo también conozco a la familia entera”.

Kiko Rivera y Antonio Tejado Gtres

Y es que Kiko Rivera siente un cariño especial por María del Monte y su familia: “Siempre me he llevado muy bien con todos y uno no sabe ni en qué pensar ni en qué decir. Te pilla fuera de juego y no sabes qué es correcto hacer. No me ha pasado nunca nada así y no sé cómo reaccionar en un caso así de fuerte”, reconoce el Dj, que está de promoción de su nuevo trabajo y no quiere que el escándalo de Antonio Tejado, ni los suyos propios, puedan perjudicar sus iniciativas laborales: “Es un tema que no quiero tocar, porque vengo de promoción musical”, trataba de zafarse de la controversia.

Y es que ahora Kiko Rivera es otro. Desde que decidiese alejarse de la televisión y no hacer caja con los problemas familiares, se ha centrado en su faceta musical y parece haber encontrado la estabilidad que tanto ansiaba. “Yo he cambiado mucho de mi juventud ahora y la verdad que soy muchísimo más feliz, con menos y con muchos menos lujos, pero mucho más feliz. Y también intentando guardar para el futuro de mis hijos, para que cuando sean mayores, que el trabajo que su padre esté realizando, pues también pueda ayudarles cuando me necesiten”, detalla alejado de las cuestiones de la crónica social, aunque al final haya opinado sobre la delicada situación de Antonio Tejado, una declaración ansiada desde hacía semanas.