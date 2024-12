Del fichaje de José María Almoguera en "GH Dúo" a la nueva imagen de Carmen Borrego: Paola Olmedo reacciona a los últimos movimientos del clan Campos

José María Almoguera es uno de los fichajes estrella de la nueva edición de "GH Dúo". El hijo de Carmen Borrego da el salto definitivo a la televisión y entra como participante en la casa más famosas de Guadalix. Allí, el joven se dará a conocer al gran público después de haber sido uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica social de nuestro país este año por el conflicto que ha mantenido con su madre.

Poco a poco, José María se ha convertido en uno de los rostros más solicitados de los photocalls de los últimos meses y ha comenzado a hacerse una carrera en el foco mediático, siguiendo con la estela de las Campos. A pesar de la popularidad que ha ganado este último año, lo cierto es que uno de los más desconocidos del clan y ahora, el hijo de Carmen ha decidido darse definitivamente a conocer en "GH Dúo".

José María Almoguera y Jorge Javier Vázquez Mediaset

Paola Olmedo, su exmujer y madre de su hijo, no ha dudado en reaccionar al fichaje de José María en el programa "Vamos a ver", espacio en el que colabora Carmen Borrego. Muy sincera, la esteticien ha desvelado que le parece muy bien que haya tomado la decisión de entrar en el reality. "Ya que se dedica a ello, lo suyo es todo lo que venga", ha añadido, dejando entrever que el joven quiere dar el salto definitivo a la televisión y dejar el anonimato a un lado.

Además, Paola Olmedo también se ha pronunciado sobre la nueva imagen de Carmen Borrego tras pasar por quirófano. Aunque ha reconocido que no ha tenido tiempo de verla, porque tiene "muchísimo trabajo y no me ha dado tiempo", ha explicado que sí ha hablado con su entorno sobre el asunto. "Vamos, que me han dicho que fenomenal", ha declarado sobre su exsuegra, de lo más conciliadora.