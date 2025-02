El lado más personal de Jesús Calleja: de peluquero a astronauta por un día

Hasta ahora era él, Jesús Calleja, el que embarcaba en nuevas aventuras a rostros conocidos como Ana Patricia Botín, David Bustamante o Elsa Pataky. Pero mañana será él el protagonista de una gran aventura... y el mayor reto de su vida: viajar al espacio.

El leonés se convertirá así en el tercer español que viaja al espacio después de Pedro Duque y Miguel López-Alegría. A través de la docuserie Calleja en el espacio el aventurero ha contado cómo se ha ido preparando para este gran reto: viajar durante quince minutos por el espacio, con la empresa de turismo espacial de Jeff Bezos, Blue Origin.

"No me lo creía porque mi sueño desde niño siempre había sido ir al espacio, por encima de cualquier otro. Siempre me he propuesto cumplir los sueños, pero nunca pensé que este se haría realidad", explicó Calleja en la presentación del proyecto.

Un gran salto para Calleja que comenzó su andadura profesional como peluquero en León, junto a sus hermanos, para pasar después a trabajar como guía de expediciones en los Alpes y en Nepal.

Soltero y padre de tres hijos adoptivos

Durante uno de sus viajes a Nepal, conoció a Ganesh, un niño nepalí que padecía tuberculosis. Calleja decidió llevarlo a España para curarlo y adoptarlo. Después adoptaría también a Sureshi, el mejor amigo de Ganesh y a Sundari, hermano de este. En el programa de Bertín Osborne, el aventurero afirmó que sus hijos están ya "casados y soy abuelo por partida triple".

De un lado para otro y embarcado en mil aventuras, Calleja no lo ha tenido fácil para tener una pareja estable. De hecho poco o nada se sabe de alguna relación sentimental del leonés. "Con la vida que llevo, las parejas van y vienen, son efímeras. Es un peaje que paga quien viaja ocho o nueve meses al año. Pero esta vida no la cambiaría por nada; está llena de emociones", confesaba en una entrevista publicada en "Diez Minutos".

La tragedia que marcó su vida

Un hecho marcó la vida de Calleja hace unos años: la pérdida de su hermano Julián a causa de un cáncer. Julián y Jesús se llevaban tan solo un año de diferencia. Durante un programa en Costa Rica que tuvo como protagonista a Antonio Resines coincidió con el cumpleaños de ambos, Calleja le dedicaba estas palabras: "Esto va para mi hermano Julián, que ya no está aquí con nosotros, se ha ido a otro lado, ha hecho un viaje muy largo, y algún día nos veremos. Julianín, que va por ti".

Durante su trepidante historia como aventurero, Calleja ha pasado también momentos de miedo como fue la agónica experiencia que le llevó a permanecer atrapado diez días bajo tierra en la sima más profunda del planeta, la de Krúbera-Voronya, en Abjasia. "Una vez superado el peor momento de mi vida, vi y sigo viendo la vida desde otra perspectiva", publicaba en Instagram. "Quedamos diez días atrapados en la sima porque cambió el tiempo. Hubo unas nevadas y unas lluvias brutales y por donde entramos al principio ya no podíamos subir. Lo que teníamos que haber bajado y subido en tres días, nos tiramos diez días para hacerlo, sin comida y pasándolas canutas. Aquello fue terrible porque tienes la sensación de estar enterrado vivo y de que te vas a morir. Y pasarán igual dos meses hasta que la palmes. Fue el momento, quizá, el más delicado de mi vida, pero como sabíamos que dependíamos de nosotros mismos, nada más que tuvimos una miniventana, lo intentamos y conseguimos salir", destacaba.