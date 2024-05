El lado solidario de Carlos Baute: "Nos hacen falta donativos"

Este es un año muy especial para Carlos Baute, cumple medio siglo de vida, y tres décadas de carrera musical como solista, que celebrará con un concierto el próximo cinco de junio en el teatro Príncipe Pio de Madrid. Pero antes acaba de sacar al mercado discográfico su single “Muy loco”, que habla de experiencias amorosas, desamores y reconciliaciones.

- ¿Dónde esconde su locura?

- Soy un loco del amor y del trabajo, feliz con lo que vivo, con mi familia, mi mujer y mis hijos, así que todo esto me mantiene muy loco… para bien.

- Ha cumplido cincuenta años de edad que no aparenta…

- Es que hago mucho deporte y me cuido. La música y mi familia me mantienen muy activo y muy vivo. Tengo una estabilidad emocional maravillosa.

- Su esposa Astrid le cambió la vida.

- Mucho, y para bien. Soy muy feliz con ella y mis hijos. Astrid es una súper pareja de vida, todo lo tiene bueno, no le encuentro el menor defecto. Su calidad humana es impresionante.

- Le he visto en un vídeo bailando con ella al ritmo de su nuevo single…

- Es una bachata muy movidita, y, si, nos compenetramos fenomenal hasta bailando. Hasta tenemos los mismos gustos musicales.

- Entre sus hijos se encuentra José Daniel. Estuvieron muchos años sin el menor contacto pero, finalmente, la vida les unió..

- Cuando nos reencontramos me sentí muy feliz. Es un gran hijo y compartimos momentos muy bonitos. Hubo nubes grises a nuestro alrededor que no nos dejaban encontrarnos, pero finalmente tenemos una relación padre hijo muy fructífera. Nos vimos y estamos recuperando todo el tiempo perdido.

- Me han contado que a sus hijos pequeños les gusta cantar los temas de su padre.

- Si. Ahora les tengo a los tres estudiando piano, y las niñas van a clase de baile.

- El día menos pensado se hace “un Pantoja” y les sube con usted al escenario.

- Pues no le puedo mentir, me encantaría hacerlo, sería genial.

- Un sueño incumplido es volver a actuar en su país, en Venezuela.

- Que bien lo sabe. Y espero que se cumpla algún día. Deseo de todo corazón que eso ocurra. No entiendo que otros artistas puedan cantar en mi país y yo no. Pero no voy a hablar de temas políticos…

- ¿Sigue enviando alimentos y medicinas a los colectivos más necesitados de Venezuela?

- Sigo involucrado totalmente con la ONG “Una medicina para Venezuela”, recibimos muchos paquetes de medicinas y alimentos, pero nos hacen falta donativos económicos porque los costes de los envíos son carísimos. El aporte económico es esencial para continuar nuestra labor solidaria.