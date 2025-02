Lara Álvarez habla como nunca de su relación con Perico Durán

Ante la cercanía de San Valentín, Lara Álvarez ha reconocido que ella es más de los "detalles del día a día", aunque confiesa que "a nadie le amarga un detallito". Ante los micrófonos de Europa Press le han preguntado si Perico Durán, su actual pareja, es romántico, a lo que la presentadora asturiana se ha echado a reír. "Totalmente sincera contigo, o sea, intento normalizarlo, intento normalizar el darle, pues eso, la importancia que tiene a tener pareja, y os lo merecéis porque siempre me tratáis con mucho respeto", ha admitido a la prensa, añadiendo que "le cuesta" revelar detalles de su pareja.

Lara Álvarez y el piloto se conocieron hace años y mantuvieron una relación, llegando incluso a hacer un romántico viaje a Roma, donde han vuelto años después confirmando su relación. "Algunas historias están escritas para no terminar", destacaba al publicar su primer video juntos el pasado mes de noviembre. Ahora, en la presentación de la nueva colección de la firma de moda Carmela, que tuvo lugar ayer en Madrid, Lara reflexionó sobre su relación: "Yo creo que al final la vida es incierta, ¿no? Y te das a sorpresas y al final no es una cuestión de... Yo creo que todo pasa cuando tiene que pasar. No me atrevo a decir si es una cuestión de destino o no, pero creo que las circunstancias, los momentos, las edades, la vida que tiene cada uno en ciertos aspectos, en ciertos momentos de su vida, pues o acompaña o no. Y ahora no me puedo quejar".

Sobre si la pareja se plantea formar una familia, Lara afirma que una de las mejores decisiones que ha tomado en su vida ha sido la de congelar sus óvulos en el pasado. Además ha dejado claro que es un paso que dará "en plenitud. Yo te puedo decir hoy no, y mañana decirte pues sí", ha concluido.