Lara Álvarez confirma su ruptura con el piloto Perico Durán: "A veces, con quererse no basta"

Son pocas las ocasiones en las que Lara Álvarez se permite sincerarse públicamente sobre su vida privada, pero cuando lo hace es a lo grande. La presentadora dio a conocer a través de sus redes sociales su relación sentimental con Perico Durán, un piloto de aviones que, además, es todo un influencer, puesto que cuenta con más de 290.000 seguidores solo en Instagram.

Aunque no hicieron un anuncio oficial, los dos confirmaron su relación publicando un bonito vídeo en el que aparecen en diferentes situaciones románticas, como un apasionado beso frente a la Torre Eiffel.

Desde entonces, las muestras de cariño se han venido sucediendo, dando a conocer una faceta romántica hasta ahora desconocida en Lara Álvarez. Por desgracia, el amor no ha terminado de cuajar y su relación ha llegado a su fin, tal y como han desvelado desde el programa de La 1 “La familia de la tele”.

Lara Álvarez confirma su ruptura con Perico Durán

Ha sido la propia presentadora la que ha confirmado la noticia a través de un mensaje de texto que ha enviado al periodista Javier de Hoyos: “A veces con quererse no basta, y con el mismo respeto y amor que hemos vivido nuestra relación, hemos roto”.

Llega así el fin a una bonita relación que se inició hace varios meses, cuando retomaron el vínculo que se formó muchos años atrás. Incluso hicieron un viaje a la ciudad del amor, Roma, pero sus caminos se separaron hasta que se volvieron a encontrar.

Lara Álvarez. Gtres

“No me atrevo a decir si es una cuestión de destino o no, pero creo que las circunstancias, los momentos, las edades, la vida que tiene cada uno en ciertos aspectos, en ciertos momentos de su vida, pues acompaña o no. Y ahora no me puedo quejar”, comentó álvarez el pasado mes de febrero.

Ella y Durán vuelven a emprender su viaje por separado, pero quién sabe si, de nuevo, la vida les vuelve a unir en el futuro. Ya saben lo que dicen: a la tercera va la vencida.

Piloto e influencer

Pedro Durán de Inclán, conocido en redes sociales como Perico Durán de Inclán, es comandante de Airbus A320, una pasión que le viene heredada de su abuelo, recientemente fallecido, también piloto de vuelo. Perico es además todo un influencer, con más de 270.000 seguidores en Instagram donde suele compartir vídeos en los que ofrece consejos para superar el miedo a volar.

Durán de Inclán es padre de un niño, amante de los viajes y del deporte, especialmente de la calistenia y sobre todo... del Real Madrid. Es frecuente verle posando, muchas veces junto a su hijo, luciendo la camiseta del club blanco.