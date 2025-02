Lara Álvarez se sincera sobre su paso por "Supervivientes"

El Grupo Mediaset apostó por Lara Álvarez como presentadora de uno de sus reallity show más conocidos: "Supervivientes". De hecho, fue una de las caras más destacadas de la cadena durante ocho ediciones. Ahora, tras varios años sin participar en este programa, ha querido valorar su paso por la cadena, su sorprendente salida y sobre la posibilidad de acudir como concursante.

En estos momentos, mientras que está a la espera de conocerse la fecha del estreno del concurso de TVE "La conexión" en el que va a participar, ha realizado una entrevista al medio Informalia en las que ha repasado algunos momentos destacados de su trayectoria profesional en televisión. Como no podía ser de otra manera, ahora que quedan pocas semanas para el estreno de "Supervivientes 2025", este programa ha centrado la conversación.

Su paso por "Supervivientes"

Cuando fue preguntada por sus sentimientos al conocer que se iba a llevar a cabo una nueva edición, Lara Álvarez mostró las dos caras que se viven en esos momentos: "Me genera una nostalgia muy bonita. Fueron ocho años de mi vida, cuatro meses ahí, mucha gente buena, experiencias inolvidables y una lección profesional y personal insuperable. Eso sí, hay momentos duros. Nosotros también nos alejamos de nuestra familia, de nuestras casas...Pasamos allí el covid y te aseguro que no fue fácil".

Además, la presentadora fue muy tajante a la hora de ser una posible concursante para alguna edición próxima de "Supervivientes": "Soy muy aventurera pero en otro estilo. No se puede decir en esta vida nunca, pero en mis planes actuales no está. La vida es larga y las circunstancias pueden cambiar para todos. Pero hoy sí te digo que no. Y eso que siempre estoy abierta a proyectos que me ilusionen".

Los motivos de su salida

En la misma entrevista, Lara Álvarez también quiso explicar los motivos de su salida de Mediaset y cómo vivió aquel momento: "La incertidumbre la tuve cuando tomé la decisión. Sabía que no tenía que seguir vinculada porque por un lado estaba la cadena y por el otro mi propia empresa. No coincidían los intereses. Eso sí, fue una salida limpia y respetuosa por ambas partes. Fue una apuesta personal y profesional de necesidad de evolución y otro tipo de crecimiento".

"Me alegro de los años de éxito que tuve en esa cadena, pero lo que este año he aprendido es que mi vida ya no gira en torno a los programas y que mi estabilidad profesional va por otros caminos. Este nuevo programa es un cambio de perspectiva que en el fondo necesitaba. Quería llevar las riendas de un programa, aportar mi sello personal, poder tener un contacto más directo con los concursantes. En 'Supervivientes' hay muchos límites y temas que no se pueden tocar para que lo de fuera no afecte", concluyó la periodista sobre el asunto.