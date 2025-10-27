Lolita emociona con su felicitación a Alba Flores: "Eres pura como tu padre"

Hay fechas que resuenan con más fuerza cuando se lleva un apellido tan emblemático como Flores. Este fin de semana, Alba Flores ha celebrado su 39º cumpleaños, y lo ha hecho envuelta en cariño, en arte y en memoria. La actriz, reconocida por sus papeles en La casa de papel o Vis a vis, atraviesa una etapa de plenitud tanto personal como profesional, marcada por el estreno de su proyecto más íntimo: el documental Flores para Antonio, un sentido homenaje a su padre, Antonio Flores, fallecido cuando ella tenía apenas ocho años.

Entre las numerosas felicitaciones que ha recibido, ha destacado una que ha conmovido especialmente a sus seguidores: la de su tía Lolita Flores, quien ha querido dedicarle unas palabras llenas de ternura y verdad. "Felicidades, mi vida. Por tu cumple, por tu trayectoria como actriz, por la película de papá, por lo buena que eres y el gran corazón que tienes", escribía la cantante en su cuenta de Instagram, antes de añadir una frase que encapsula toda la esencia de la familia: "Porque eres íntegra y leal, eres pura como tu padre, y porque soy tu tía y te quiero. Feliz cumple, vida mía".

Un antes y un después

Esa complicidad entre tía y sobrina se ha reforzado en los últimos meses, especialmente durante la presentación del documental en el Festival de San Sebastián, donde Lolita y Rosario Flores arroparon a Alba en uno de los momentos más emotivos de su carrera. Allí, la actriz confesó que este trabajo suponía "un antes y un después" en su vida: "Nunca había hecho algo tan significativo para mí y para mi familia. Compartiendo lo que era él para cada uno, hemos unido las piezas y ahora tenemos un retrato mucho más completo".

El documental, que combina material inédito, entrevistas y recuerdos familiares, es un viaje emocional hacia la figura del mítico cantante, pero también un homenaje silencioso a su madre, Ana Villa, quien siempre se mantuvo en un discreto segundo plano. "Tenía claro que la película era un homenaje a mi padre, pero también a mi madre", explicaba Alba en una entrevista con Esquire. "Quería honrar su historia, su dolor y su amor. Para mí era primordial".

Durante la proyección en San Sebastián, no faltaron los guiños simbólicos: Alba lució la chaqueta que Antonio llevó en su última entrevista televisiva, en 1994, un gesto que emocionó a los presentes. Con sinceridad, la actriz también habló del duelo que la acompañó durante años: "Estuve enfadada con él cuando se murió. No tengo recuerdos del día, no tuve despedida… hasta muy mayor no fui al cementerio".

Flores para Antonio no solo rescata la memoria del músico, sino que también aborda con sensibilidad temas como la adicción y el estigma que rodearon sus últimos años. "El estigma de la droga lo he vivido con mucho disgusto, con una incomprensión e injusticia muy grande", reconocía en declaraciones a El Correo.

A sus 39 años, Alba Flores ha conseguido reconciliar pasado y presente, sanando heridas y transformando el dolor en arte. Su tía Lolita, con esa frase -"Eres pura como tu padre"-, resume lo que el público lleva años sintiendo: que la estirpe de los Flores sigue viva, luminosa y auténtica, en una nueva generación que honra la memoria familiar con talento, sensibilidad y verdad.