La emotiva carta en la que Alba Flores habla, por primera vez, de la muerte de su padre

Antonio Flores falleció apenas dos semanas después de que lo hiciera su madre, Lola Flores. El cantante tenía 34 años y era encontrado sin vida a causa de un infarto, según se dijo entonces. Su hija Alba le ha recordado ahora en una carta que no ha pasado inadvertida para sus más de 10 millones seguidores en redes sociales. Tampoco para su prima Elena Furiase, quien le recordaba que "todas ellas eran las flores de Antonio, pero que Alba siempre su favorita" o Inma Cuesta, que le confesaba las ganas de disfrutar de su historia a través de ella, ya que la actriz de "La casa de papel" está grabando una película sobre su padre, quien falleció la mañana del 30 de mayo de 1995.

"Pongamos que hablo de mi padre, que hago un recorrido por sus 7 vidas y atraso el reloj para enredarme con sus fantasías, que me voy con su sombra al bar de la esquina para ver la alegría y escarmentar de la experiencia, que dejo que suene el alma y cante el corazón, que caigo rendida en la nota de su bordón… y encuentro todas las flores que quiso en su jardín…y saben cuál es mi dolor…y me dan calor…", comienza diciendo Alba en su carta abierta.

"Aquí estoy con su guitarra, haciendo una película sobre él, Antonio Flores, mi padre. No sé cómo expresar todo lo que se me pasa por el cuerpo", continúa. Además, hace rererencia a la canción que el hermano de Lolita y de Rosario Flores le dedicó a su hija: "Tan bonita, tan morena, tan tan gitana como era...La flor que siempre quise en mi jardín. No sé por qué me sentí el hombre más feliz".

Fue después de su muerte cuando se conoció la adicción de Antonio Flores a las drogas. Según reveló Manuel Román en "Libertad Digital" una mujer argentina que fue su pareja le introdujo en las adicciones. "Me enteré con quién salía: una chica argentina, que en Marbella, cuando se veía con él, se vestía todos los días así como de tigresa. Muy provocativa la muchacha. Ella fue la culpable de todo, la que lo metió en la droga".

La actriz Alba nació de la relación del cantante con Ana Villa, con la que se casó en 1986.