De Lolita Flores a Rosa Villacastín: los famosos que hoy lloran la muerte de Carmen Sevilla

Carmen Sevilla ha fallecido este martes a los 92 años en el hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid tras ingresar el pasado domingo de urgencia "en estado grave". Tras más de quince años padeciendo alzheimer, la artista sufría un empeoramiento durante los últimos días.

Su hijo, Augusto Algueró, quien ha permanecido a su lado en todo momento, ha decidido permanecer en silencio, no manifestarse y estar al lado de su progenitora durante sus últimos momentos. Él y el íntimo amigo de Carmen, Moncho Ferrer, eran los únicos que acudían a visitarla con frecuencia a la residencia madrileña en la que residía desde hace algunos años.

Su muerte ha conmocionado a toda España. Desde personas anónimas que admiraban y valoraban la figura de Carmen a conocidos y seres queridos que se han querido manifestar en sus redes sociales.

La periodista Rosa Villacastín, el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, o la cantante Lolita Flores, entre otros, han querido rendirle su particular homenaje público.

La hija de Lola Flores ha compartido una bonita imagen junto a su hermana Rosario y a la propia Carmen Sevilla a través de su cuenta de Instagram.

"Te has ido , en silencio , tengo que agradecerte tantas cosas Carmen , desde que era una niña , me descubriste America y estuviste a nuestro lado , a mi lago en los momentos más difíciles y más bonitos de mi vida , ya te echaba de menos hace tiempo , pero ahora sé que te has ido y un palo muy grande , siempre fuiste de mi familia así lo decía mi madre tu amiga del alma , ahora ya estaréis juntas de nuevo , Carmen de España Carmen mi amiga Carmen del mundo una estrella como tú es muy difícil que se apague , te quiero y te querré , lo siento mucho Augusto, muchísimo , y tú lo sabes , te daría un abrazo largo y un beso gigante , se te va tu madre para el mundo CARMEN SEVILLA única e irrepetible descansa Carmen descansa", ha escrito junto a la imagen.

Bibiana Fernández también ha querido aportar su granito de arena.

Cabe destacar que Carmen se retiraba de la vida pública en 2009, tras ser diagnosticada de alzheimer, y desde entonces el hermetismo respecto a su salud y su día a día ha sido una realidad por parte de su familia. Ingresada desde 2015 en una residencia geriátrica en la que recibe cuidados y atención permanente las veinticuatro horas del día, tan solo recibía las visitas de su único hijo y de Moncho Ferrer.