Luitingo estalla ante las informaciones que indican que habría "mentido" a Jessica Bueno

Luitingo ha roto su silencio. El músico se defiende de las informaciones que apuntan que habría "mentido" a Jessica Bueno en el último periodo de su relación, lo que habría provocado el final de la misma. La pareja anunciaba en redes su ruptura e inmediatamente comenzaban las especulaciones.

Después de compartir en su perfil oficial de Instagram el comunicado conjunto en el que confirman su ruptura, el cantante ha emitido otro escrito en el que se defiende de las informaciones de Amor Romeira que apuntaba a "mentiras" por parte de Luitingo que Jessica Bueno habría "pillado".

"Jessica Bueno se siente abandonada. Considera que su relación era más estable cuando estaban 24/7 juntos en Bilbao. Al volver a su ciudad natal, él tiene más ocio, sale más...", puntualizaba en el programa la colaboradora.

Unas informaciones que, según Luitingo, no son ciertas ya que nunca se ha separado de la modelo. "Referente a los comentarios tan inciertos que Amor Romeira ha dicho sobre mí y la relación, decir que desde el 22 de diciembre de 2023 hasta hace unos días jamás nos hemos separado ni abandonado. Ni para lo bueno ni para lo malo. Así que, Amor, creía que teníamos una relación bonita y de amistad, pero has demostrado que no", ha expresado el que fuera finalista de 'GH VIP', que ha señalado que la colaboradora ha estado llamándole por teléfono y escribiéndole y que "al no conseguir nada, has querido manchar mi imagen mintiendo", reza el escrito.