Lydia Lozano desvela, por error, cómo está tras su operación de espalda: “No puedo más”

La salud de Lydia Lozano ha estado en boca de todos después de que sus problemas de espalda le hayan obligado a pasar de nuevo por quirófano. Aunque la periodista ha preferido mantener sus intervenciones quirúrgicas lejos de la opinión pública, lo cierto es que la semana pasada sin mayor reparo soltó que se había puesto de nuevo en las manos de un cirujano para solucionar la dolencia que arrastra desde hace unos meses y que dos semanas antes le obligaron a ser intervenida también. Un calvario médico que le ha mantenido alejada del trabajo en varias ocasiones y del que sus seguidores reclaman más información. No obstante, la protagonista prefiere guardar silencio, aunque poco a poco se ha ido filtrando algún detalle sobre cómo está sobrellevando estas circunstancias.

Lydia Lozano 'Mañaneros'

Todo ha sucedido en una de las pausas publicitarias en las que Lydia Lozano se relaja junto a sus compañeros de programa. No era consciente de que un micrófono abierto estaba dando buena cuenta de lo que compartía sobre su intimidad. Creyendo que nadie oía lo que decía, primero se le escuchó decir que se estaba “bajando los pantalones”, a lo que desde la dirección le han indicado que tuviese cuidado, pues los espectadores que siguen el espacio desde YouTube o Twitch estaban atentos de todo lo que sucede. No pareció inmutarse demasiado, pues después continuó hablando y confesando que “no puedo hacer pis”. Lo dice como detalle a su convalecencia por su problema médico, ese que le ha llevado a ser operada de nuevo de la fractura en la vértebra T11. Después se explayó más.

“No puedo hacer pis porque llevo lo de la espalda. Me he puesto pantalón y es muy complicado ponerse esto”, decía la colaboradora a sus compañeros, mostrando el fajín que debe acompañarle como complemento indispensable para calmar sus dolores y proteger la zona tras la intervención. Como cabría esperarse, sus compañeros se han interesado por cómo está llevando el tedioso proceso postoperatorio, a lo que ella ha confirmado que “tengo un dolor lumbar por haber tenido la vértebra rota y no me averiguan qué me pasa”.

Lydia Lozano en 'Sálvame' Telecinco

Parece que los problemas de espalda de Lydia Lozano no han llegado a su final, pese a sus intentos de encontrar solución en un quirófano. Es por eso que debe someterse a más pruebas médicas para poder encontrar el motivo por el que no logra tener el alivio esperado: “El lunes me hacen un TAC”, adelanta la periodista que, pese a que puede llevar una vida con cierta normalidad a pesar de los fuertes dolores con los que convive, reconoce que “no puedo más”. Unos detalles que se han filtrado por redes sociales y de los que ella, en público, prefiere no hablar, pues no quiere que la preocupación por su salud se traduzca en una mayor atención por parte del público y, sobre todo, de la prensa. Opta por mostrar su mejor sonrisa ante las cámaras, aunque ésta se le borre del rostro cuando se apague el piloto rojo y su espalda vuelva a reclamar toda su atención y cuidados.