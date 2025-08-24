Cristina Castaño se convierte en madre de su primer hijo: este es el original nombre elegido

Cristina Castaño se ha convertido en madre de su primer hijo. Ha sido la propia actriz la encargada de desvelar la feliz noticia a través de su perfil de Instagram, donde acumula más de 1.200.000 seguidores.

El nombre elegido

"Mi bebé y yo ya estamos juntos. Es un niño y se llama León. Eres precioso… (fueron las primeras palabras que le dije cuando le vi)", comienza diciendo la intérprete en la publicación, desvelando el original nombre elegido.

"Quiero agradecer a todo el equipo de maternidad del Hospital Quirón de Pozuelo el trato recibido estos días. No he podido estar mejor atendida. Gracias de corazón a mi matrona Marcela y al resto del personal del hospital", agradece Castaño a todo el personal sanitario en el post.

"Ahora, la mención especial es para dos personas: por un lado mi hermana Marga, que me acompañó en el parto y me ha cuidado y me cuida como siempre lo ha hecho. Marga es mi hermana soñada y no he podido elegir mejor compañía para estar conmigo. Gracias siempre, hermana. Y la otra mención de honor es para mi ginecóloga @dra.alexandra.henriquez , con la que estaba segura que todo iba a ir bien, y así ha sido. Ponerme en tus manos ha sido la mejor decisión para el momento más importante de mi vida: sar a Luz a mi hijo. Gracias eternas amiga", finaliza en el escrito la actriz.

El post se ha llenado de numerosos mensaje de amor y cariño hacia Cristina y su hijo. Blanca Romero, Nicolás Montenegro, Carlo Costanzia o Rozalén son algunos de los rostros conocidos que han comentado la publicación.

Un embarazo discreto

Cristina Castaño confirmó su embarazo cuando se encontraba en un avanzado estado de gestación. En los últimos meses, la actriz ha hecho partícipes a sus seguidores de la evolución de su embarazo, etapa que ha disfrutado al máximo. "No sabía lo que era estar embarazada…Y la verdad es que hacía tiempo que no me sentía tan bella…Me da que voy a echarlo de menos", escribía el 3 de agosto en una de sus últimas publicaciones junto a una fotografía luciendo tripita premamá. Por fin la espera se ha terminado para la artista y ya tiene en brazos a su hijo León, un niño muy deseado. Ahora comienza una nueva etapa de lo más emocionante como mamá primeriza, volcada en la crianza de su bebé.