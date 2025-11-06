La macrodemanda de Brad Pitt a Angelina Jolie por daños por la venta de su castillo en Francia

Nuevo giro de guion según documentos citados por la revista por "People", Brad Pitt reclama alrededor de 30 millones de euros a su ex, Angelina Jolie, por daños derivados de la venta en 2021 de su participación en Château Miraval, la finca vinícola de la Provenza francesa.

A finales de octubre, el equipo legal del actor estadounidense añadió otra pieza al rompecabezas: mensajes enviados y recibidos por los abogados de Jolie. En ellos -fechados en noviembre de 2023- la defensa de la actriz reconoce que Pitt ha reclamado "unos 30 millones" en daños, y subraya algo no menor: que es Pitt quien debe asumir el coste de producir la prueba de esos daños.

Cronología judicial

- En 2022, Pitt presenta la primera demanda: Jolie, dice, vendió su parte al grupo Tenute del Mondo violando su acuerdo de no vender sin consentimiento mutuo.

- Jolie dice que ese pacto no existió nunca y responde con contrademanda. Lo llama una "guerra vengativa".

Château Miraval, que adquirió Brad Pitt y su ex mujer, Angelina Jolie Gtres

Según "People", la siguiente audiencia pública está fijada para el 17 de diciembre.

Y hay que recordar dónde empezó todo esto: "Mr. & Mrs. Smith" (2005), la película que coincidió con la separación de Pitt de Jennifer Aniston, que cristalizó ese romance que los tabloides elevaron a religión. Se casaron en 2014, fueron declarados legalmente solteros en 2019, y el divorcio no quedó cerrado hasta finales de 2024. Comparten la custodia de sus seis hijos.