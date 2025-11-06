Acceso

Batalla legal

La macrodemanda de Brad Pitt a Angelina Jolie por daños por la venta de su castillo en Francia

El actor estadounidense pide cerca de 30 millones de euros a su exmujer y madre de sus hijos, en el marco de la batalla legal que mantienen sobre el Château Mirabal

Angelina Jolie y Brad Pitt
Angelina Jolie y Brad Pittlarazon
Elena Barrios
Nuevo giro de guion según documentos citados por la revista por "People", Brad Pitt reclama alrededor de 30 millones de euros a su ex, Angelina Jolie, por daños derivados de la venta en 2021 de su participación en Château Miraval, la finca vinícola de la Provenza francesa.

A finales de octubre, el equipo legal del actor estadounidense añadió otra pieza al rompecabezas: mensajes enviados y recibidos por los abogados de Jolie. En ellos -fechados en noviembre de 2023- la defensa de la actriz reconoce que Pitt ha reclamado "unos 30 millones" en daños, y subraya algo no menor: que es Pitt quien debe asumir el coste de producir la prueba de esos daños.

Cronología judicial

- En 2022, Pitt presenta la primera demanda: Jolie, dice, vendió su parte al grupo Tenute del Mondo violando su acuerdo de no vender sin consentimiento mutuo.

- Jolie dice que ese pacto no existió nunca y responde con contrademanda. Lo llama una "guerra vengativa".

Château Miraval, que adquirió Brad Pitt y su ex mujer, Angelina Jolie
Château Miraval, que adquirió Brad Pitt y su ex mujer, Angelina JolieGtres

Según "People", la siguiente audiencia pública está fijada para el 17 de diciembre.

Y hay que recordar dónde empezó todo esto: "Mr. & Mrs. Smith" (2005), la película que coincidió con la separación de Pitt de Jennifer Aniston, que cristalizó ese romance que los tabloides elevaron a religión. Se casaron en 2014, fueron declarados legalmente solteros en 2019, y el divorcio no quedó cerrado hasta finales de 2024. Comparten la custodia de sus seis hijos.

