Suecia habla claro: la princesa Victoria es la favorita para reinar

Suecia ha vuelto a pronunciarse… y el mensaje no puede ser más elocuente: el país quiere seguir siendo una monarquía, sí, pero con la princesa Victoria al frente. Es la conclusión más llamativa de la última gran encuesta sobre la Casa Bernadotte, elaborada por el prestigioso diario Dagens Nyheter -el más leído del país, y equiparado a The Guardian o Le Monde en peso editorial-.

El rey Carlos XVI Gustavo de Suecia abandonó este jueves su habitual discreción política Manish Swarup Agencia AP

El estudio se ha publicado justo cuando los reyes Carlos Gustavo y Silvia se encuentran en la COP30, lo que ha hecho que la princesa Victoria ejerza como jefa de Estado en funciones. Una situación atemporal, pero que, a juzgar por la opinión de los suecos, podría adelantarse sin escándalo.

El dato que lo cambia todo

Según la encuesta, dos de cada tres suecos es partidario de mantener la monarquía y solo uno de cada cinco preferiría que el Jefe del Estado fuera elegido en las urnas. Y, el dato más significativo: un 42 por ciento quiere que Carlos Gustavo abdique ya en favor de su hija Victoria.

Los príncipes de Suecia, Victoria y Daniel, a su llegada a la ceremonia de investidura del rey Guillermo-Alejandro e larazon

Es decir: la institución sigue siendo apreciada, pero la figura del monarca ha perdido brillo con los años. Hace dos décadas, la popularidad de la Corona rozaba el 88 por ciento. Hoy es del 66 por ciento. Sigue siendo alta, pero la tendencia es clara: los suecos confían más en la heredera que en el rey.

Victoria, preparada y presente

El papel de la princesa no es meramente simbólico. Cada vez representa más a su padre en viajes oficiales -como el reciente a Japón- y su formación militar evidencia también que el relevo, cuando llegue será natural y plenamente asumido.

La princesa Victoria de Suecia, de maniobras Instagram

Por ahora, eso sí, el rey Carlos Gustavo no ha dado ninguna señal de abdicar. Pero el termómetro social ya apunta en una dirección: la futura reina Victoria no solo es la heredera… también es, hoy, la preferida de su pueblo.