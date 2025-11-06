David Beckham brinda por su nuevo título de caballero… pero Brooklyn vuelve a ausentarse

David Beckham ya puede decir que es sir David Beckham. El pasado martes recibió de manos del rey Carlos III la distinción como Caballero de la Orden del Imperio Británico, un reconocimiento a su labor filantrópica y su constante apoyo a la Corona británica. Y 24 horas después, lo celebró como se merece: rodeado de su familia, en Londres, en uno de sus restaurantes favoritos, el de Gordon Ramsay.

Victoria Beckham, radiante y orgullosa, compartía el momento en redes sociales: "No puedo expresar con palabras lo orgullosa que estoy de ti... ¡fue una noche inolvidable!". La diseñadora británica acompañó la publicación con un carrusel de posados y una frase que lo resume todo: esta noche quedará para el recuerdo.

Una foto muy familiar… con un hueco visible

Al homenaje no faltaron Romeo, Cruz y Harper, que posaron al lado de su padre en una tierna estampa. La gran ausencia volvió a ser su primogénito, Brooklyn, que no participó de esta cena familiar. Es habitual que su agenda y su vida en Estados Unidos hagan que pueda estar o no en determinados encuentros, y lo cierto es que esta vez tampoco se le vio en Londres.

David Beckham junto a su esposa, Victoria, y sus padres Gtres

Victoria, ejerciendo una vez más de "Lady Beckham", optó por un vestido negro satinado de corte largo y tirante fino, con escote en V y fruncido delantero. Un look minimalista y ultra elegante, muy diferente del estilismo que llevó un día antes a la ceremonia oficial, en el Palacio, cuando sorprendió con tocado, boina y un impecable conjunto azul noche.

Harper, la benjamina, se mantuvo en la misma línea satinada: vestido rosa palo, juvenil, delicado, y un minúsculo bolso dorado. Y los Beckham al completo hicieron honor a su fama de familia estilosa: David, Romeo y Cruz, impecables, con esmoquin de terciopelo… cada uno en su color.

No faltaron tampoco los padres del exfutbolista, Sandra y Ted, y sus hermanas, Joanne y Lynne. Y los padres de Victoria, siempre discretos, quisieron sumarse a una noche tan significativa.

Fue, en definitiva, una celebración íntima, elegante y especial para acompañar un hito histórico en la vida de David Beckham: ya es oficialmente caballero del Imperio Británico.