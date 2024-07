Anabel Pantoja, entre lágrimas, preocupa a todos tras una noche complicada

Anabel Pantoja ha encontrado en sus redes sociales el lugar perfecto en el que dar hasta el más mínimo detalle de su embarazo. Aunque no siempre se ha sentido cómoda siendo objetivo de todas las miradas, lo cierto es que su estado de buena esperanza le ha hecho compartir lo más íntimo de sus avances. El problema es que casi todas sus últimas interacciones con sus seguidores son para darles a conocer momentos difíciles, poniendo de relieve la parte negativa de su embarazo y quejándose constantemente de lo mal que lo está pasando. No es para menos y es que sus días se han convertido en un auténtico infierno, especialmente cuando cae la noche y el cansancio que ha ido acumulando no es suficiente para que concilie el sueño. No logra dormir, apenas consigue descansar un par de horas seguidas, pues si finalmente cae rendida, su vejiga le reclama la atención y le obliga a despertarse de nuevo para ir al baño. No puede más y se ha convertido en un mar de lágrimas.

Aunque mantiene el tipo y está afrontando sus compromisos profesionales y los personales con la mejor de sus sonrisas, al llegar a casa regresa el drama. Y, con ello, los mensajes alarmantes que tiene a sus seguidores con el corazón en vilo. Así ha sucedido una vez más con la última publicación que ha subido a su cuenta personal de Instagram, donde muestra su agotado rostro en primer plano, con las lágrimas como principales protagonistas del post. “Mañanas y noches complicadas”, escribía como acompañamiento a esta imagen captada desde el sofá de su casa, sin querer entrar es demasiados detalles sobre qué le ha sucedido ahora que le ha impedido disfrutar de las mieles de lo que está por venir.

Lo que sí ha querido dejar claro es que la idea de convertirse en madre le llena de ilusión, a pesar de los estragos que el embarazo le está ocasionando. Es más, ha llegado a asegurar que su bebé es el único que le está dando fuerzas para seguir adelante en tan complicados momentos. Lo hace al presumir de cómo avanza su gestación día tras día, ahora en la semana 20, la cual puede monitorizar a través de una aplicación que utilizan muchas embarazadas para ver el tamaño que puede tener el retoño en su vientre: “Ver esto es lo que me hace levantarme y seguir. Gracias bebé por cuidarme, no dejarme sola y levantarme cuando me caigo. TE ADORO”, le dedicaba a su retoño, quien se ha convertido en su paño de lágrimas, aunque en ocasiones sea el responsable de las mismas.

Y es que para Anabel Pantoja no está siendo nada fácil esta aventura que supone la maternidad. El embarazo no le está dando tregua y le está dando muchos quebraderos de cabeza, sobre todo por las noches, impidiéndole conciliar el sueño. Pero también de forma indirecta, convirtiéndola en diana de todas las críticas. Desde el mismo instante en el que dio a conocer la buena nueva se le vino encima un tsunami de comentarios negativos, lo que le hizo tomar las riendas y pedir clemencia a sus haters: “Hace una semana di la noticia más importante de mi vida. Tenía mucha ilusión a la vez que miedo. La mayoría se volcó y sus muestras de cariño hacía mí me llenaron el alma. Pero hubo otras personas que, sin conocerme, soltaron frases tan bonitas en medio de un programa de televisión como: ‘¿Creéis que Anabel Pantoja está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿Qué va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo?'”.

Ante esto, Anabel Pantoja sentenció: “Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tomar el alma y la cabeza con una sola frase dañina con segundas por ganar un punto en el programa. He trabajado ahí y sé cómo va todo, y especialmente en un día tan importante y con una noticia así, sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a alto tan normal y bonito como un embarazo me parece: ASQUEROSO”, reclamaba, dejando claro que “nadie está preparada como madre hasta que nace y sale todo natural e incondicional”.