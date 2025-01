Manu Sánchez se rompe al hablar de su lucha contra el cáncer: "Me siguen quitando cosas"

El pasado martes tuvo lugar la entrega de los Premios Iris en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío, en Madrid. Numerosos rostros conocidos se dieron gala allí para reconocer la labor, entre otros, del humorista Manu Sánchez, galardonado como "Mejor Presentador Autonómico". El cómico presenta en Canal Sur el programa "Somos Música".

"Competimos igual que las cadenas nacionales, por los mismos espectadores. No somos las paralimpiadas de la televisión, competimos de tú a tú, muchas veces con menores armas, pero hacemos programas de calidad y con excelencia técnica", comentaba en su discurso de agradecimiento. Además aprovechaba para hablar desde el humor de su lucha contra el cáncer testicular que le fue diagnosticado en abril de 2023.

"Hoy estoy de pie. La última vez que nos vimos no pude levantarme", comenzaba diciendo. El presentador, que no ha podido evitar emocionarse, ha continuado su discurso con ironía: "Creo que no me merezco este premio, pero como tampoco me he merecido el cáncer y me lo he tenido que quedar, me lo quedo, lo disfruto y lo celebro con ustedes", reflexionaba.

También le dedicó unas palabras al presentador Juan y Medio: "Yo tengo un objetivo en la vida: ser el que termine buscándole pareja a Juan y Medio", confesaba.

"La vida tiene momentos que duelen y momentos que se celebran. Hace un mes estaba pasando por una cirugía de 13 horas porque me siguen quitando cosas para que la curación llegue pronto. Los médicos del Gregorio Marañón flipaban con la cantidad de gente que venía a verme: Juan y Medio, Roberto Leal, José Mercé,... Y aquí en Madrid, como no me ubican, me decían que quién era yo. Y les decía: 'Yo debo dinero a un montón de gente, y son colegas que vienen para confirmar si sigo vivo para que siga pagándoles", destacaba el cómico provocando la risa de los allí presentes.