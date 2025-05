De Mar Flores y Mónica Hoyos a Genoveva Casanova... Cónclave de ex en la boda de Cayetano Martínez de Irujo

A medida que se acerca la fecha de la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, prevista para el sábado 4 de octubre de 2025, crece la tensión. En un evento de tan alto copete no conviene dejar nada en manos del azar y así será. La ceremonia religiosa se celebrará en la iglesia del Cristo de los Gitanos en Sevilla, un lugar de gran significado para la familia Alba, ya que allí reposan las cenizas de Cayetana de Alba. También está decidido que el banquete sea en la finca Las Arroyuelas, propiedad de la familia del novio, situada en Carmona.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Gtres

La pareja ha recibido ya el sacramento de la Confirmación, que refuerza su compromiso con la fe católica, y la novia ha escogido la firma que confeccionará su vestido, Navascués, lo que permite adivinar que será un diseño clásico muy a tono con su carácter. Hasta aquí, salvo una pequeña disputa de novios en el entorno de la hípica, se diría que todo está en perfecto estado de revista.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan protagonizan una fuerte discusión en el Global Champions Tour Europa Press

Sin embargo, la expectación máxima se la lleva su exmujer, Genoveva Casanova, si bien hay que advertir que se trata más de un lío alimentado por la propia prensa a partir de algún gesto mohín de la aristócrata que hizo pensar que no estaba muy de acuerdo con el enlace. ¿Asistirá como invitada?

Hay opiniones para todos los gustos

Unas publicaciones dicen que su presencia podría incomodar a los contrayentes y otras mantienen que se impondrá la delicadeza con la madre de los hijos de Cayetano, Luis y Amina, y sí recibirá su invitación. Además de este vínculo, Genoveva ha mantenido una relación tan estrecha con su exmarido desde que se divorciaron, en 2008, que habría podido motivar que Bárbara se haya sentido desplazada en alguna ocasión. Durante el escándalo que siguió a las imágenes con el entonces príncipe de Dinamarca, en noviembre de 2023, el hijo de la duquesa de Alba a Genoveva, además de brindarle apoyo emocional a Genoveva, le abrió las puertas de su Palacio de Arbaizenea, ubicado en San Sebastián, para que pudiese mantenerse alejada del foco mediático.

Cualquier insinuación de reconciliación sentimental entre ellos parece disparatada, pero las fricciones ante la inminente boda existen y dan pie a todo tipo de especulaciones. La última en entrar en liza es Mónica Hoyos, que también mantuvo una relación sentimental con el conde de Salvatierra y duque de Arjona. En su opinión, "Genoveva es la madre de sus hijos, es familia, entonces entiendo que ella quiera formar parte de la boda, formar parte de la nueva vida porque sus hijos sin duda van a estar involucrados".

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

Mónica descarta que ella pueda estar invitada. "Lo mío no es lo mismo, ni es una relación tan larga ni con hijos, al final no son los mismos sentimientos", ha declarado a Europa Press. Entiende que "Genoveva tenga otro tipo de sentimientos". Eso no quita que donde hubo fuego queden al menos brasillas. "Me parecía un tipazo en ese momento. Yo me estaba separando del amor de mi vida en ese momento, que era Carlos, y su actitud era de 'venga, vamos a Kenia', de un príncipe, de una persona que le apetecía conocerme. Entonces, en ese momento a mí me parecía muy bien, pero los momentos cambiaron".

Mónica Hoyos entiende que Genoveva Casanova quiera estar en la boda de Cayetano Martínez de Irujo Europa Press

Cayetano ha tenido una vida sentimental intensa y muy mediática. Además de Bárbara, Genoveva o Mónica, podríamos citar a Katia Cañedo, su primer gran amor, Sonia Martínez, Melani Costa o Mar Flores. Este último noviazgo fue el más mediático. Su presencia en la boda de Eugenia Martínez de Irujo con Francisco Rivera, en 1998, fue motivo de tensión familiar.

Mar Flores junto a Cayetano Martínez de Irujo, en 2004 larazon

La duquesa de Alba nunca aprobó la relación y llegó a declarar que era "lo peor que nos ha pasado nunca". En su autobiografía "De Cayetana a Cayetano", publicada en 2019, Cayetano describió a Mar como "una mujer fría, manipuladora y maquiavélica", "la horma de mi zapato en el peor de los sentidos".