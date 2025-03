El enfado de Genoveva Casanova ante la boda de su ex, Cayetano Martínez de Irujo

Después de diez años de un noviazgo que parecía condenado a cronificarse, Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan han anunciado que pasarán por el altar, en una ceremonia que tendrá lugar a principios de otoño. Esta es la segunda boda para el hijo de la duquesa de Alba, quien contrajo primeras nupcias con Genoveva Casanova el 15 de octubre de 2005 en el Palacio de Las Dueñas, en Sevilla. Se habían conocido en Sevilla, cuando la mexicana realizaba un intercambio de la Universidad de México, y apenas un años después, en julio de 2001, fueron padres de Luis y Amina. Los niños ejercieron como pajes.

Bien avenidos

El matrimonio duró solo dos años. Una vez anulado su matrimonio, Cayetano presentó en sociedad a Bárbara en un concurso hípico en Salamanca. Desde entonces, la joven se convirtió en su gran apoyo, "en todos los momentos buenos, malos y regulares", según ha declarado. La novia, integrada en los Alba, se ha ganado especialmente el cariño de los hijos del conde de Salvatierra y la confianza de Genoveva. Como muestra, las imágenes de las dos mujeres en 2021 durante la Madrid Horse Week,juntas para apoyar desde las gradas al jinete, o duranta la Semana Santa sevillana en 2023.

Genoveva Casanova y Cayetano Martínez de Irujo con sus hijos, Amina y Luis, y Bárbara Mirjan Gtres

Bárbara se mostró también cómplice tras el escándalo que suscitaron las fotografías de Federico de Dinamarca y Genoveva disfrutando de la noche madrileña. Ante la presión mediática, la exmujer del conde de Salvatierra decidió aislarse en el palacio Arbaizenea, en la localidad guipuzcoana de San Sebastián, propiedad de Cayetano. Este no dudó en denunciar públicamente el "linchamiento público" al que estaba siendo sometida: "Genoveva no está bien. Está mal, lógicamente. Se está llevando una salvajada, un linchamiento absolutamente fuera de toda lógica. Evidentemente estoy sufriendo lo mismo que está sufriendo ella. Yo la quiero muchísimo. Es mi familia", señaló.

Para él ha sido fundamental contar con la aprobación de sus hijos y de su ex en su relación con Bárbara, 33 años menor. "Es la primera vez que he sido capaz de tener una relación de verdad. Con más de 50 años. Imagínate. Antes no podía. Ella es muy importante", le contó a Risto Mejido.

Bárbara Mirjan y Cayetano Martínez de Irujo Gtres

Estos días, los hermanos del jinete se han mostrado muy felices por la noticia. Faltaba, sin embargo, por conocer la opinión de Genoveva Casanova. Esta misma mañana ha sido sorprendida por las cámaras de Europa Press cuando sacaba a pasear a los perros y la pregunta ha sido ineludible.

Genoveva Casanova evita dar su opinión sobre la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan Europa Press

Guardando silencio y con cara de pocos amigos, ha tirado de la correa para dar la vuelta y esquivar a los reporteros.