Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, hartos de Genoveva Casanova: "No quieren que vaya a la boda"

Desde que se dio a conocer que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan pasarán por el altar el próximo 4 de octubre, la boda ha estado rodeada de polémica. Una controversia que gira en torno a Genoveva Casanova y a la poca gracia que le habría hecho conocer la noticia. Según desveló Pilar Vidal, teme perder parte de los privilegios que aún conserva por su matrimonio con el duque de Arjona y le preocupa quedar relegada a un segundo plano cuando la unión entre su ex y su actual pareja se haga oficial.

Tal y como han comentado en “Espejo público”, el estrecho vínculo que todavía existe entre Casanova y Martínez de Irujo está empezando a ser un problema en la relación de pareja entre Cayetano y Bárbara. “Recurre a él cada vez que tiene un problema con la prensa, un problema de dinero, lo tiene para todo”, ha expresado la periodista Gema López, aludiendo a una supuesta dependencia de la mexicana de su exmarido en todos los niveles.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan, hartos de Genoveva Casanova

Desde el programa presentado por Susanna Griso sugieren que tal es el hartazgo de la pareja que no quieren invitarla a su futura boda: “Creen que es una pesada. Es un compromiso porque hay buena relación y es la madre de los hijos de Cayetano, pero no quieren que vaya”. En ese sentido, los colaboradores de la crónica social consideran que ha de ser la propia Genoveva quien rechace la invitación, por cortesía y educación.

Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan en Sevilla Gtres

No es la primera vez que se habla de los supuestos celos que Casanova habría sentido por las futuras nupcias de su ex y Mirjan. No por amor, sino por todo lo que implicaría para ella.

“A ella no le ha hecho gracia el anuncio de la boda, a lo mejor es porque (Cayetano) no la avisó antes. Nunca han cortado el cordón umbilical, ella siempre ha contado con él como un apoyo y le molesta perder determinados privilegios. Ella utiliza todavía el título nobiliario, teme que se le cierren puertas. Cacerías, como en la que conoció a Federico de Dinamarca, o fiestas a las que solo invitan a aristócratas, y una boda entre Cayetano y Bárbara le rompería toda esa vida”, explicó en su día la periodista Pilar Vidal.

Pese o no a Genoveva, el enlace sigue adelante y tanto los novios como el resto de la familia parecen de lo más ilusionados. Incluso ya han elegido a la que será su madrina, que a diferencia de lo que se barajó en un momento, no será la hermana de Cayetano, Eugenia, sino su hija: Amina.