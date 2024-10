De María Casado a José Manuel Parada: las fotos del discreto último adiós a Mayra Gómez Kemp

Los familiares, amigos y demás seres queridos de Mayra Gómez Kemp por fin han podido darle un último adiós este viernes 18 de octubre. La recordada presentadora falleció el pasado domingo en su casa de Madrid, poco después de sufrir una aparatosa caída, pero sus restos mortales han permanecido varios días en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Madrid, a la espera de que los especialistas pudieran concluir la causa exacta de su muerte.

La autopsia desveló que Gómez Kemp perdió la vida a consecuencia de “una segunda caída que tiene en su domicilio y se golpea en la cabeza”, indicaron desde el programa de Antena 3 “Y ahora Sonsoles”.

Habiendo dado respuesta a la gran pregunta, sus restos mortales han sido velados esta tarde en la sala número uno del tanatorio de San Isidro, hasta donde se han acercado numerosos rostros conocidos que han querido despedirse para siempre de uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla.

María Casado, José Manuel Parada, Tony Antonio, Manuel Campo Vidal o su hijastra Roxana Berco, hija de su marido Alberto Berco, han sido solo algunos de los que se han pasado por el velatorio, alargado hasta las 20:00 horas de la tarde. Después, los restos mortales de Gómez Kemp serán incinerados, tal y como ella había dejado previsto.

Familiares y amigos dan el "último adiós" a Mayra Gómez Kemp José Oliva Europa Press

Capilla ardiente de Mayra Gómez Kemp Kiko Huesca Agencia EFE

La presentadora renegaba de la pompa y el boato y abogaba por una despedida sencilla e íntima, una última voluntad que se ha visto satisfecha. “El día que fallezca no quiero ni un entierro multitudinario ni que me metan en una tumba. Mi deseo es que me incineren y esparzan mis cenizas en el mismo lugar en las que 'descansaron' las de mi marido Alberto”, dijo a Jorge Miranda, colaborador de este periódico, en una de sus últimas conversaciones.