Se desvela cómo murió Mayra Gómez Kemp: fin al misterio sobre la causa

El pasado domingo se conoció la triste noticia de la muerte de Mayra Gómez Kemp, a los 76 años de edad. Se la encontraron sin vida en su domicilio de Madrid, donde se recuperaba de una cirugía a la que tuvo que someterse tras una aparatosa caída. Es lo único que servía de contexto para saber qué le había sucedido a la mítica presentadora, pues ni sus amigos más íntimos decían conocer qué había sucedido y en sus intervenciones en televisión este tema quedaba en un discreto segundo plano. Sin embargo, es la pregunta que todos se hacían y que por fin ha obtenido respuesta. Ha sido Roxana, una de sus hijastras, las que ha desvelado el misterio entorno a las causas de su fallecimiento, en conversación con el programa de Ana Rosa Quintana.

MAYRA GOMEZ KEMP, PRESENTADORA DE TELE. 18/07/18. RUBEN MONDELO RUBEN MONDELO

Aunque vive al otro lado del charco, mantenía una excelente relación con la mujer de su padre. Desde el 2021 su viuda. La muerte de Alberto Berco la sumió en una profunda tristeza que le hizo recluirse en sí misma. Sus más íntimos siempre le animaban a salir y a tomar contacto con los que tanto la admiran, pero ella prefería los planes tranquilos y rechazaba todos los otros. De ahí su comentada soledad, que era elegida, aunque siempre estaba en contacto con su familia, como su hermana Georgina y sus hijastras. Es el caso de Roxana, ahora portavoz de la familia al llegar a España para preparar todo lo referente al último adiós de Mayra. Una oportunidad aprovechada para plantear la pregunta sobre el misterio que hay detrás de su fallecimiento. No ha tenido problema en aclararlo.

Ha atendido con amabilidad a la prensa, a pesar de los difíciles momentos que atraviesa y la dura tarea que le han encomendado. Desde ‘TardeAR’ le han pregunta si “¿al final el día que fallece es porque hay una caída?”, a lo que su hijastra responde afirmativamente, desvelando con ello la causa principal de su muerte. Algo que subrayó Leticia Requejo desde plató: “La causa de su fallecimiento es una segunda caída que tiene en su domicilio y se golpea en la cabeza”. Algo que también ha mantenido en el programa de Sonsoles Ónega en Antena 3, pero llamando a la cautela, pues aún no conoce todos los detalles que rodearon a tan fatídico incidente tras una primera caída: “Todavía no podemos saber nada, sabemos que se cayó, que se golpeó y esa fue la causa de la muerte, pero no podemos saber más”.

Y esto es precisamente lo que está impidiendo que se dé el último adiós a Mayra Gómez Kemp y que se haya demorado más de lo deseado. Al ser preguntada por esto, Roxana delega en el equipo forense y también en la hermana de su madrastra. Primero se escuda en el forense, que aún está realizando el trabajo para certificar con exactitud qué le sucedió y así poder darle su eterno descanso: “El tema es que todavía falta que la hermana que vive en Miami, que tiene el mismo nombre, yo soy hija de Alberto y no tengo el mismo apellido que ella, sea la persona que diga que está de acuerdo con que yo me ocupe de todo. Falta eso”. Pero no se trata de una desavenencia, pues Georgina ya delegó en ella esta tarea, al estar con dificultades de salud que le impiden incluso estar presente en su despedida en Madrid, como ella misma confesó convertida en un mar de lágrimas. La que está dificultando el trámite es la burocracia, pero que pronto se atajará y se podrá despedir a Mayra Gómez Kemp como se merece, aunque en la intimidad y sin mucho bombo, como ella pidió.