María José Campanario siembra el desconcierto en sus redes sociales: ¿qué le ocurre?

A María José Campanario le encanta jugar al despiste y para ello hace uso de las redes sociales, sabiendo que cada palabra o imagen va a despertar un insólito interés en sus seguidores, máxime teniendo en cuenta que el motivo principal de su juego es su propia salud.

Hace varios días ingresó en el hospital San Juan Grande de Jerez de la Frontera debido a las complicaciones derivadas de una intervención quirúrgica, de la que no dio detalles, que obligaron a la esposa de Jesulín de Ubrique a permanecer bajo observación médica. En los últimos días, la odontóloga ha ido dando señales de su recuperación a través de sus seguidores y mensajes tranquilizadores. Puesto que los silencios de Campanario suelen ser signo de alarma, su actividad en la red social Threads, donde participa en juegos de palabras, ha sido la mejor muestra de su estado de ánimo positivo.

Se desconoce el motivo de su cirugía, aunque se descarta que esté relacionado con la fibromialgia que padece desde hace varios años que le provocan recaídas de manera esporádica en sus dolores. En mayo pasado, por su 46 cumpleaños, se desahogaba con estas palabras: "La fibromialgia que sufro es muy complicada y los días malos son muy malos". Pero habló también del buen momento que vive en lo personal: "Jesús me lleva el desayuno a la cama todas las mañanas, no solo por mi cumple". Y añadió: "Estoy muy feliz. Sabéis que de estas cosas no hablo por su privacidad, pero estoy muy feliz. Estoy en un momento de mi vida maravilloso. Me encuentro bien, con mis días malos, pero ya era hora, ya tocaba, yo creo que me lo merecía".

El romántico mensaje de María José Campanario a Jesulín de Ubrique por su 22 aniversario de matrimonio Instagram

Es posible que su salida del hospital sea inminente, aunque para saberlo habrá que ir descifrando esos mensajes que va soltando. El último ha sido este mismo domingo. La mujer del diestro ha publicado una imagen Threads en la que aparece jugando a un juego de palabras, con el texto: "Viene para acá".

Todo parece indicar que todo quedará en un susto, uno más en la familia después de que el torero sufriera un amago de infarto durante sus vacaciones veraniegas en Málaga.