María José Patrón, abogada: “A Sheila podrían condenarla entre tres y seis años de cárcel"

La abogada penalista María José Patrón, CEO de Patrón Abogados, aclara los aspectos que rodean la detención de Sheila Devil, tras haber sido detenida en posesión de doce gramos de cocaína: "Si superar la cantidad de siete gramos y medio de cocaína, considerada la máxima cantidad para consumo propio, podrían condenarla entre tres y seis años de cárcel. Y además una multa estimada en el triple del valor de la droga incautada".

¿La pena carcelaria es inevitable?

En principio sí, pero pueden existir atenuantes que la rebajen. Aunque no tenga antecedentes, si le se condena a más de dos años puede entrar en un centro penitenciario. Pero vuelvo a lo de los atenuantes, como pueden ser una confesión, una conformidad o una cooperación con la Justicia, puede haber una reducción de la pena.

También influye que sea drogodependiente...

Efectivamente. Y si se acredita que es para consumo propio por adicción, podría reducirse la pena o incluso sustituirse por tratamiento en un centro de desintoxicación

Hace unos días declaraba a un periodista que su madre no es Lourdes Ornelas, sino Rocío Dúrcal. Desvariaba.

Si no está bien de la cabeza lo que debería hacer su madre es iniciar un procedimiento civil de curatela, lo que antes se denominaba como incapacitación. Se trata de unas medidas judiciales de apoyo para determinados aspectos. Si la persona no tiene capacidad para tomar decisiones o no puede gobernarse por sí mismo, es factible iniciar ese proceso de curatela.

Ahora goza de una libertad provisional, ¿el juicio puede celebrarse pronto?

Eso depende de lo que solicite el fiscal… pero el panorama es complicado.