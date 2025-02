El peor momento de la hija de Camilo Sesto: "Ya no hay marcha atrás, es muy difícil ayudarle"

La espiral de autodestrucción en la que se encuentra inmersa Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto conocida otrora como Camilo Blanes, ha llegado a un punto crítico. Durante la madrugada del martes 25 de febrero, ha sido detenida por un supuesto delito de tráfico de drogas tras incautarle doce gramos de cocaína, siendo siete gramos y medio el máximo que la ley estipula para alegar consumo propio.

“El hecho ocurría esta madrugada. Sheila estaba en la calle, de repente los policías la interceptaron tras ver que estaba haciendo algo raro, no saben muy bien qué, se acercaron a ella, la registran y encuentran 12 gramos de cocaína”, explicó en “El programa de Ana Rosa” el periodista Miguel Ángel Nicolás.

Una situación que refleja y demuestra lo que su expareja, Christina Rapado, confiaba a LA RAZÓN hace solo unos meses. “Está en un túnel sin retorno y sin luz por la que escapar. No hay marcha atrás para él. Es muy difícil ayudarle. Se junta con personas con adicciones que lo único que hacen es sacarle el dinero, compran cosas con su tarjeta de crédito, se aprovechan de él y llevan su mismo estilo de vida de adicciones”.

Rapado recalca que, por más que duela a sus seres queridos, Camilín ha tomado una decisión “como adulto que es” y sobre la que nadie tiene derecho a contrariarle: “El problema es que, en sus propias palabras, él se siente muy cómodo y muy feliz así, entonces él es el primero que no quiere salir de ese estilo de vida. Ha hecho su elección personal y creo que los demás tenemos que respetarla, nos guste más o menos, en vez de juzgarle. Él no hace daño a nadie, solo a sí mismo”.

Sheila Devil, antes Camilo Blanes Redes sociales

Aunque no directamente, su estilo de vida sí que provoca una situación de inmenso dolor a su madre, que sigue luchando día tras día por que su hijo encarrile de nuevo su vida: “No se ha desentendido de él ni nunca lo hará. Me consta que está pendiente de todo y sabe quién entra y quién sale, pero él es mayor de edad y poco puede hacer ella. A veces va a la casa y él ha llegado a echarla. Ella no ha tirado la toalla ni la tirará nunca para que su hijo se recupere, pero la única persona que decide la vida que quiere llevar es él”.

Lourdes Ornelas, al frente de los cambios en la casa de Sheila Devil (antes Camilo Blanes) tras su detención Europa Press

Tras conocerse que ha sido detenido, Lourdes Ornelas ha sido vista en la casa de su hijo en Torrelodones. Ha acompañado a unos albañiles que trabajan en lo que podría ser un proceso de reforma, teniendo en cuenta lo estropeada que está la vivienda desde que Sheila Devil comenzó su declive.