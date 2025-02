Lourdes Ornelas reaparece tras la detención de la hija de Camilo Sesto

Camilo Blanes, ahora Sheila Devil, vuelve a ser noticia tras su detención por la posesión de 12 gramos de cocaína, una cantidad que es considerada superior a la de "consumo propio" y por tanto considerada como tráfico de drogas. Tras pasar la noche en el calabozo, la hija de Camilo Sesto pasará a disposición judicial. El delito está penalizado con tres a seis años de prisión.

Sheila Devil, antes Camilo Blanes Redes sociales

De regreso a su casa de Torrelodones, su madre Lourdes Ornelas le visitaba cabizbaja y con el rostro serio. No hacía declaraciones a la prensa aunque en varias ocasiones ha manifestado su impotencia ya que "no puedo hacer nada porque es un adulto. La ley no me acompaña si no le inhabilitan".

Camilo Michel Blanes con su madre Lourdes Ornelas por las calles de Torrelodones, Madrid. Camilo Blanes junto a su madre Lourdes Ornelas en Torrelodones. Gtres

La detención llega tan solo unos días después de que la hija de Camilo Sesto narrara a la revista "Pronto" que era falso que estuviera en un centro de desintoxicación. Además, aseguró que estaba "bien y muy tranquila". El momento más tenso fue cuando reveló que Lourdes Ornelas no es su verdadera madre: "Esa no es mi madre. (...)Yo soy hija de Rocío Dúrcal", declaró. "No voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea", destacaba la mexicana Lourdes Ornelas tras lo dicho por la joven.