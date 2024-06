María José Suárez anuncia su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", ha escrito María José Suárez en su perfil de Instagram, junto a una imagen en la que aparecen dándose un romántico beso.

María José Suárez confirma su ruptura en Instagram Instagram

Una vez más las redes sociales hicieron saltar las alarmas cuando la ex Miss España y Álvaro Muñoz Escassi se dejaron de seguir. La pareja confirma ahora que no ha podido superar la crisis que comenzaron hace unas semanas. Por entonces la modelo confirmaba que la relación no pasaba por su mejor momento: "Le pedí un periodo de reflexión a Álvaro porque necesitaba pasar más tiempo con mi hijo". Días después se embarcaban, junto al pequeño Elías, en un crucero y a la vuelta, el ex concursante de MasterChef Celebrity anunciaba que se habían casado. Pero no era cierto. La pareja ha puesto fin a su historia de amor, pese a que según Suárez se queda con los buenos momentos. Sin embargo, ha borrado todo rastro del jinete en su perfil social y solo queda una fotografía de ambos el pasado mes de noviembre.

Por su parte, Muñoz Escassi sí conserva aún las fotos de su relación. La última, del crucero, bajo el título "un viaje para el recuerdo". También mantiene aquellas en las que se declaraban su amor cuando la relación pasaba por sus mejores momentos. "Felicidades, mi amor. Cada cumpleaños, cada día, cada momento que vivo contigo me recuerda la suerte que tengo de tenerte al lado mío. Te quiero", le dedicaba el pasado 1 de marzo por su 49 cumpleaños.