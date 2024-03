Hiba Abouk se sincera sobre su divorcio de Achraf Hakimi: "Lo pasé fatal, me consumí físicamente"

"Han pasado muchas cosas en mi vida en este último año. Muchos cambios. Muchas cosas muy buenas últimamente y muchas cosas muy duras de encajar también, que te hacen más fuerte y que te hacen replantearte todo lo que tienes alrededor, la gente que te escucha, la que te mira, la que te apoya, la que está, la que dice que está pero no está... y te coloca en tu sitio". Así comienza la actriz Hiba Abouk su colaboración con el podcast de Vicky Martín Berrocal.

El último año ha sido duro para la actriz de 37 años. En pleno proceso de separación de su marido, el futbolista Achraf Hakimi, este fue imputado por haber cometido, presuntamente, una violación en su propio domicilio. Una noticia que aceleró el divorcio de la pareja y que provocó la salida de Hiba de París, junto a sus dos hijos, Amín, de cuatro años, y Naím, de dos. "Ha habido muchos cambios de última hora con niños pequeños de por medio que te desestabilizan por completo. Una ruptura amorosa, un divorcio. Todo eso con niños de por medio es una dimensión mucho más grande, ya no tomas decisiones solo por ti", destaca.

La protagonista de "El Príncipe",junto a Álex González, ha dado muestra de su fortaleza y ha revelado que se siente orgullosa de sí misma. "Todo lo que tenga que ver con el nucleo de tu familia, es más duro de encajar y es ahí donde yo me he dado cuenta que lo he resto muy bien, la gente me lo ha dicho, que bien te callaste cuando decidiste callaste, qué bien has hablado cuando decidiste hablar y que bien lo estas haciendo. Me conozco bastante, llevo años haciendo terapia y cuando me miro al espejo me gusto muchísimo, cada día más. Admiro mi tesón, mi constancia. Mi mayor virtud es la resiliencia, la capacidad de sobreponerme a cualquier golpe", asegura.

A pesar de la firmeza con la que decidió salir de su matrimonio, pensando y priorizando ante todo a sus hijos, la actriz confiesa que lo ha pasado "muy mal". "Tomar esa decisión es muy difícil. Pasaron cosas que vosotros sabéis que fueron muy difíciles, una cosa que no queríamos que fuera mediática y por desgracia se hizo mediática, con niños... Salí de ahí con la calma, es difícil porque tu sistema nervioso está a punto de petar porque pasan muchas cosas, pero a mí me ha ayudado muchísimo el deporte para desfogarme y relajarme, el boxeo, el pilates, el yoga.. También me ha ayudado mi terapeuta, el calor de mis amigos, que ha sido incondicional... Todo eso ha hecho que me sintiera fuerte para tomas todas las decisiones que tenía que tomar. Pero he tenido momentos durísimos, me quedé consumida, me consumí físicamente, era una decisión muy dura para mí. Yo lo dejé todo por mi familia y mi familia se rompió", sentencia.

Hiba Abouk recuerda que cuando decidió formar una familia junto a Hakimidejó a un lado su carrera de actriz. "Yo tomé la decisión de dejar mi profesión de lado para estar con mis hijos, mi marido, y una vez que dejo a mi marido yo retomo mi profesión, cojo a mis niños, se vienen conmigo a Madrid y vuelvo a la vida. Y sufro, porque cualquier desamor es duro, pero tenemos salud, ¿no? Pues a trabajar", explica.

"Mi prioridad absoluta son mis hijos. Mi prioridad en la vida siempre fue ser madre y ahora que lo soy mi prioridad absoluta son mis hijos. Todas las decisiones que tomo son por y para ellos. Mis hijos me han dado la vida a mí. Yo parí y ellos me dieron la vida. No conocí el amor hasta que nacieron mis hijos, entonces me di cuenta de que el amor es infinito y que puedes dar tu vida por otra persona", manifiesta, asegurando que no se arrepiente tampoco de su relación sentimental con Hakimi.

"Todos los defectos los he tenido con los hombres, ahí sí creo en la mala suerte, algún grandísimo defecto tenía que tener, no he sabido atinar, todos los hombres han sido una desilusión. Estoy un poco hater en este tema, pero si hay una desilusión es porque primero ha habido una ilusión. Con todos he pasado momentos maravillosos, pero todo ha tenido un final, todo se ha acabado", concluye con humor.

Además confiesa a Vicky Martín Berrocal que lo que le pide ahora a un hombre es "el currículum, los antecedentes... El DNI para llevarlo a comisaría para ver lo que tiene o no tiene, los antecedentes, le pido todo...", bromea. "Lo único que pido es que tenga estos valores: lealtad, cero mentiras, honestidad absoluta. Con esos tres valores, me puedo entender hasta el fin del mundo, si yo me aplico esos valores, quiero que el hombre con el que me encuentre también los tenga".