María José Suárez pide trabajo tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

Ha sido una de las rupturas más inesperadas de la crónica social. Cierto es que fue la propia María José Suárez quien hace semanas confirmó que había pedido “un tiempo” a Álvaro Muñoz Escassi para pasar más tiempo con su hijo, pero los rumores de crisis se despejaron cuando los dos compartieron imágenes de un viaje en crucero que hicieron juntos. Todo parecía idílico, pero finalmente la modelo reconoció que su relación con el jinete había llegado a su fin.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos recuerdos vividos en estos tres años, que han sido muchos", escribió Suárez en sus redes sociales, junto a una incongruente fotografía en la que ella y Escassi aparecen fundiéndose en un apasionado beso.

Precisamente, la incongruencia de haber hecho un viaje juntos pese a su ruptura ha llevado a muchos a pensar que ese crucero formaba parte de un contrato de colaboración publicitaria y que a la modelo y al jinete no les quedó más remedio que seguir adelante, pero María José Suárez ha sido muy clara, de nuevo a través de sus redes sociales, en este sentido.

María José Suárez confirma su ruptura en Instagram Instagram

"No he cobrado absolutamente nada por este viaje ni por todos los que hago, pero me parece una propuesta interesantísima", comienza diciendo la presentadora, que a continuación se lanza a pedir trabajo a todas las marcas o empresas que quieran colaborar con ella como influencer: "Es más, en mi perfil aparece mi correo electrónico, por si alguna compañía está interesada en pagarme por viajar. Estoy dispuesta a viajar todo el año".

Por más que desmienta que haya recibido dinero a cambio de promocionar ese viaje con Escassi a través de sus redes sociales, Suárez no entra a detallar si pagó algo por el crucero o si todo corrió a cuenta de la empresa como parte de un contrato de colaboración.

Y dentro de esta incongruencia que huele a chamusquina se encuentran también las declaraciones que Escassi pronunció solo unas horas antes de que Suárez confirmara su ruptura. El jinete habló de la modelo como su todavía pareja y nada hacía presagiar que sus caminos se habían separado: "María José es una persona impresionante. Creo que es de las mujeres más impresionantes que hay en el mundo y la adoro, la quiero muchísimo".