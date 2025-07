Gonzalo Rodríguez-Villasonte, la cara (guapa) detrás del brunch más orgulloso de Madrid

No ha cumplido los treinta y ya ha pasado por dos importantes multinacionales y ha fundado su propia empresa. Gonzalo Rodríguez-Villasonte es el fundador de Qué Cachondeo Grupo, una agencia creativa que aspira a convertirse en todo “un referente” y que de momento ya cuenta con el brunch más divertido y orgulloso de Madrid, el Drag Brunch.

Hoy, Gonzalo se subirá a la carroza del desfile del Orgullo de Hard Rock Hotel Madrid gracias a una campaña colaborativa entre ambas marcas, un relación profesional que se remonta a varios años atrás.

¿Cómo ha surgido esta colaboración con Hard Rock Hotel Madrid?

Queríamos hacer algo mucho más grande este año, porque llevamos bastantes años ya siendo partners. Hay muchas marcas que hacen carroza y no queríamos que simplemente lo nuestro se quedase en eso. Llevamos muchos meses trabajando en una campaña completa.

¿Por qué este año querían hacer “algo mucho más grande”?

Como empresario dentro de la comunidad LGBTIQ+, para mí es un sueño poder tener presencia en el orgullo de Madrid, y con una carroza. Es algo súper importante y que da muchísima notoriedad a una marca.

Las estrellas se alinearon. Hard Rock Hotel Madrid quería hacer algo también un poquito más grande este año, tenía también la inversión para hacerlo. Coincidió todo, montamos un buen proyecto y una campaña que tenía sentido para ambas marcas y así salió.

Destaca la apuesta de Hard Rock Hotel Madrid cuando otras marcas importantes prefieren mantenerse al margen del Orgullo en esta época de polarización.

Totalmente. Hay muchas marcas que están patrocinando querían que su logo se viera muy pequeñito. En el caso de Hard Rock Hotel Madrid ha sido al contrario. Obviamente se hace por da visibilidad a la marca, pero también está ese componente de acción social: estamos aquí, apoyamos el colectivo, defendemos los valores y vamos a la par con ellos.

¿Se puede reivindicar y celebrar al mismo tiempo?

De hecho, eso es el Orgullo. Son cosas que van a la par. En mi opinión y sinceramente, creo que es la mejor forma de hacerlo.

Aparte de Drag Brunch, ¿que otros proyectos tienen en Qué Cachondeo Grupo?

Yo sabía que Drag Brunch no iba a ser el proyecto que más dinero fuese a dar, pero sí el que más visibilidad iba a tener y la forma más fácil de hacerte o darte a conocer en un mundo en el que yo ni tenía experiencia ni conocía a nadie. Estuve siete años viviendo en Estados Unidos, llegué a Madrid sin conocer a una sola persona, y me animé a emprender. Ha sido un viaje tan duro pero tan bonito al mismo tiempo, porque he empezado de cero.

Drag Brunch es solo una marca más de Qué Cachondeo, que hoy se ha convertido en una agencia creativa. Llevamos cuentas de redes sociales, llevamos toda la parte de eventos y comercial de la Asociación de Discotecas de Madrid.

Poco a poco, sin haber hecho apenas labor comercial, por el boca a boca, nos van saliendo los proyectos porque creo firmemente que hacemos las cosas muy bien y que la gente con la que trabajamos queda muy contenta.

¿Cómo ha sido el camino hasta la formación de Qué Cachondeo Grupo?

Yo llegué de Estados Unidos con un puesto en una multinacional. Al año y medio me echaron de esa multinacional por emprender, porque ya no les dedicaba el tiempo que ellos querían. Entré en otra multinacional, pero esto fue apenas un año, porque no me gustaba, y luego entré en una agencia que decidió apostar por Drag Brunch, pero pensaban que no iba a dar dinero nunca y me volvieron a echar. Ese fue el punto en el que yo dije ‘a por todas’. Desde entonces, dedico el 100 % de mi tiempo de trabajo a este proyecto.

¿Cuál ha sido el mayor obstáculo al que se ha enfrentado?

Es una industria muy competitiva. Hay muchos jugadores y algunos van a pisar al más pequeño. Creo que esa ha sido una de las cosas más difíciles. A veces me dicen ‘tienes que ser más malo, tienes que echarle más cara al asunto’, Puede ser verdad, pero no me sale. Esa dualidad es el mayor obstáculo, pero al mismo tiempo es una de las cosas de las que más orgulloso me siento, de haber hecho las cosas a base de trabajo. A lo mejor hay proyectos que hubiera salido más rápido si hubiera ido pisoteando a otras personas, pero no va conmigo.

¿Qué expectativas de crecimiento tiene con Qué Cachondeo Grupo?

Te diría que vamos a llegar a ser una de las agencias creativas boutique más potentes de España en lo que es gestión de redes sociales, management de artistas, relaciones públicas, eventos y comunicación. No hacemos cualquier cosa, las peticiones nos llegan, pero no hacemos cualquier cosa, y en ese sentido somos como bastante selectivos de lo que hacemos y de la forma en la que lo hacemos, porque queremos hacerlo bien. Podemos llegar a hacer mucho ruido y llegar a ser un referente. Nos queda mucho camino por hacer y muchas cosas por hacer, pero creo que llegaremos.