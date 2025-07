El abogado de Cayetano Rivera denuncia la “famofobia” y carga contra la policía

Cayetano Rivera lo apuesta todo a 20 cámaras de seguridad. El sistema de grabación del McDonald será el que decida quién lleva la razón en la controvertida detención del diestro la pasada madrugada del domingo al lunes. Eran las 3 de la mañana cuando, con dos amigos, quiso saciar su apetito en la hamburguesería de comida rápida, pero un lío con el ticket terminó en disputa con los empleados del establecimiento. Fueron ellos los que llamaron a la policía ante la supuesta actitud agresiva del torero, al grito de “No sabes quién soy yo”.

Se personaron dos patrullas de la policía para mediar, terminando por reducir al torero, esposarle y llevárselo detenido a comisaría. Pasó la noche en el calabozo, se le hicieron las correspondientes pruebas de alcoholemia y después fue puesto en libertad. De aquí acudió rápidamente a un hospital a por un parte de lesiones, para así tener constancia de las heridas que resultaron de su detención por parte de la policía. Piensa tomar acciones legales. Así lo ha detallado su abogado, Joaquín Moeckel, que este martes se ha hecho la ruta por los medios.

El abogado de Cayetano Rivera da las claves

Moeckel es buen amigo de la familia Rivera, en particular también de Cayetano. Le he llevado muchas de sus causas, aunque matiza que aún no le han encargado la defensa de este entuerto por el momento. Es por eso que se sienta a hablar con el programa de Telecinco “en genérico”. Dicho esto, entra en materia: “Estamos en la situación típica de dos versiones contradictorias. Existe una versión policial, que sería una persona ha obstruido o se ha negado a colaborar en la identificación o detención. Y otra versión, que sería la de Cayetano, que dice que la policía se ha excedido en la forma o la fuerza empleada para reducir a esta persona”.

El abogado destaca que este conflicto es muy común y que la grabación de imágenes es clave a la hora de determinar si los agentes se habrían excedido o no en sus funciones. “Las cámaras de los establecimientos se han convertido en los BAR del fútbol”. A la espera de esto y de las pruebas de alcoholemia, Moeckel quiere lanzar un importante mensaje en contra de la “famofobia”. Cree que “hay fobia a los famosos” y considera oportuno apuntar que “por ser famoso no hace falta ni tener un privilegio, ni tampoco un celo especial en el trato. No hace falta que se le trate mejor o peor, sino como un ciudadano normal”.

El abogado de Cayetano Rivera espera que las cámaras de seguridad arrojen luz al conflicto. Aun así, plantea de nuevo la posibilidad de que su cliente haya sido detenido con más fuerza de la necesaria, más allá de la conveniencia o no de que fuese llevado al calabozo: “A la hora de detener a alguien habrá que utilizar la fuerza de forma ecuánime y equilibrada”. Una reflexión que, en su caso, no quiere decir que haya existido abuso por parte de los agentes, pero queda abierta esta posibilidad.