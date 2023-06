María Pombo cuenta los riesgos a los que se enfrenta tras dar a luz con esclerosis múltiple

Ya ha pasado una semana desde que María Pombo y Pablo Castellano dieron la bienvenida a su hija Vega, que nació antes de lo previsto. El parto no fue nada sencillo y a la madre se le tuvo que practicar una cesárea, aunque, afortunadamente, tanto la madre como la bebé se recuperan en casa.

Más tranquila y calmada, la influencer ha desvelado cómo se encuentra después de haber dado a luz de forma prematura y se ha sincerado sobre el mix de emociones al que hace frente. Reconoce que, por un lado, está triste porque nunca imaginó que el parto podría complicarse: “Con mi actitud de 'chica con suerte' no me llegué a plantear otro escenario en mi cabeza, y eso creo que lo ha hecho más difícil”.

Pablo Castellano da la última hora de salud de María Pombo tras dar a luz a Vega Redes sociales

Al adelantarse el alumbramiento, el bebé no se encontraba en la posición correcta y Pombo tuvo que ser intervenida en quirófano para colocarlo. Aun así, durante el parto la niña “estaba sufriendo” y los médicos se vieron en la obligación de practicar una cesárea a la madre para asegurar el bienestar de la dos. “Venía con una vuelta de cordón en el hombro y en el pie, lo que le hacía efecto arnés y no le permitía bajar, lo que hacía que sus pulsaciones bajasen”, cuenta la influencer, que apenas pudo sujetar a su hija recién nacida unos segundos porque “del mareo les tuve que pedir que me la quitasen”.

María Pombo con vestido blanco al salir del hospital. GTRES

Sin embargo, asegura que también está inmensamente feliz por el nacimiento de la pequeña. Además, señala que lo suyo con la niña fue amor a primera vista y que la quiso desde el primer momento en que la tuvo en brazos: “Se me saltan las lágrimas al mirarla”.

Pasado el susto inicial y descansando en casa, a María Pombo se le suma el problema de que padece esclerosis múltiple, una enfermedad que mejora durante el embarazo pero que puede ir a peor durante el posparto, tal y como ella misma ha explicado: “Mi neuróloga me dijo que la mejor medicina para esto es estar embarazada porque el bebé me protege, pero ahora estoy un poco más nerviosa porque este es un periodo que favorece los brotes”.

Eso sucede porque las hormonas que se han segregado durante el embarazo y que protegen de los ataques vuelven a niveles normales, por lo que se recomienda mantener un especial cuidado y atención a la madre en los primeros meses después del parto.