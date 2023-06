María Pombo abandona el hospital con la pequeña Vega en brazos y el vestido blanco más cómodo con sandalias planas

María Pombo y Pablo Castellano han abandonado ya el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid, en Pozuelo de Alarcón, después de dar la bienvenida a su hija Vega el pasado 19 de junio. Un momento de lo más especial, pero también "el imprevisto más feliz de nuestra vida" según confesaron ellos en redes sociales cuando anunciaron la buena nueva. Eso sí, María Pombo no lo está pasando bien después de la cesárea como ha contando ella misma con un vídeo en TikTok en el que sale llorando y por eso ha optado por un look de lo más cómodo y sueltecito para que no le moleste nada. Una decisión perfecta con este vestido blanco de punto calado para salir del hospital en esta tarde calurosa en Madrid. Y para seguir con la comodidad ha optado por unas sandalias planas negras. Esta sí es la realidad después del parto de una mujer y nosotras solo podemos aplaudir a María Pombo por visivilizarlo. Nada de los posados que se hacían hace unos años de las famosas saliendo del hospital como si estuvieran en un photocall, la realidad es esta señores, y las influencers con tanto poder como María Pombo también tienen que darle voz.

Esta tarde, sobre las 16h el matrimonio ha abandonando el hospital después de que Pablo explicara en redes sociales que "fue un parto un poco complicado y aunque están las dos bien, Meri se está recuperando de la cesárea y algún efecto secundario de la medicación". Además, Lucía Pombo nos confesaba este miércoles que su hermana se encontraba "un poco fastidiada, la verdad" porque "habiendo tenido un parto natural, una cesárea no esperada... no le ha sentado bien la medicación, no duerme por la niña... pero bueno bien". Y la misma María Pombo ha dicho que estaba muy cansada y deseando llegar a casa al salir del hospital con este vestido de punto blanca calado largo hasta los pies que es perfecto para ir cómoda.

María Pombo con vestido blanco al salir del hospital. GTRES

María Pombo abandonaba el hospital cogiendo a su hija en brazos y explicando a la prensa que Vega "está súper bien, fenomenal con nosotros en el cuarto" y en cuanto a ella, confesaba que "estoy regular, me voy a ir a casa a descansar y a recuperarme, que es lo importante". Así que si vas a dar a luz en los próximos meses ficha el look realista de María Pombo para salir del hospital.