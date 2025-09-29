María Pombo y Pablo Castellano, ¿nueva vida al otro del charco?: "Estamos mirando cosas, todo es posible"

¿Alguna vez han visitado un lugar extranjero y han imaginado cómo sería su vida allí? Algo así es lo que les pasa a María Pombo y Pablo Castellano, que cada vez que viajan a Miami, uno de sus destinos favoritos, no pueden evitar que les invada la tentación de mudarse una temporada a Estados Unidos. Así lo ha reconocido la propia influencer, que, recién llegada a España, ha confesado que han pasado de la teoría a la práctica y han empezado a buscar posibles alternativas de vida al otro lado del charco.

"Hemos estado en Miami, nos encanta Miami. Lo he dicho siempre, que nos encanta Miami y, bueno, quién sabe, siempre he dicho que, si me voy a vivir a Miami, ahora es el momento, que tengo niños pequeños y nos encanta", ha señalado María Pombo en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas, todavía aturdida por el largo vuelo y un percance con su equipaje: "Qué tortura de viaje, y encima huelga de maletas, o sea que me voy a casa corriendo porque me están esperando los niños, y encima estoy con unas náuseas y un todo... Dejo al pobre Pablo ahí, al pobre, esperando las maletas".

Efectivamente, ha sido su marido el que se ha quedado unos minutos más aguardando la salida de su equipaje, y él tampoco ha disimulado ante los reporteros de Europa Press su ilusión por comenzar una nueva vida en Estados Unidos: "Bueno, es un sitio que nos gusta mucho y que no es la primera vez que vamos, y estamos viendo cosas. España es nuestro sitio, aquí estamos fenomenal, pero, bueno, probando, vamos a ver si probamos o no probamos. Efectivamente, tienen que alinearse muchas cosas, pero todo es posible".

María Pombo y Pablo Castellano aclaran qué hay de cierto en los rumores de mudanza a Miami Europa Press

Un cambio de vida que para ellos sería un giro de 180 grados, sobre todo en lo que a su familia y trabajo se refiere. Los Pombo están muy unidos y protagonizan juntos un reality que en este momento se encuentra rodando la quinta temporada. Con la más mediática de la familia, María, viviendo en Miami, el futuro del formato quedaría en el aire.

Más allá del reality, tanto María como Pablo cuentan con muchos proyectos en España, una abultada agenda profesional que podría reducirse mucho en Miami, donde son menos conocidos. "Gracias a Dios, estoy en varios proyectos, y todos me hacen ilusión porque cada uno es de su madre y su padre, o sea, no tiene nada que ver uno con otro. Me organizo como puedo para estar en todo lo que pueda. Me gusta afrontar cosas nuevas mientras termino las otras, y en ese sentido estoy muy feliz", contaba el propio Castellano en una entrevista con La Razón.