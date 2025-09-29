Hablamos con Boris Izaguirre en su 60º cumpleaños: "A mi marido Rubén le dan pánico mis fiestas"

Boris Izaguirre está de celebración. El presentador, escritor y showman en general alcanza este 29 de septiembre los 60 años, un cambio de década que afronta con ilusión y sin un ápice de complejo por la edad. Acostumbrado a ser el alma de la fiesta y el centro de atención en cada acontecimiento social, el venezolano confiesa a LA RAZÓN que recibirá su aniversario en la tranquilidad de su hogar, sin grandes reuniones ni fastuosidades.

De hecho, ha delegado en su marido la organización de la celebración, puesto que a él se le puede ir la mano fácilmente en cuanto al número de invitados. “Lo más seguro es que estemos en casa Rubén y yo, y que Rubén se encargue de eso, porque le da pánico que yo abra el puño, ¿entiendes? Realmente, soy muy dado a eso. Yo hacía unas fiestas en Caracas, en casa de mis padres, que eran famosas porque de repente crecían de 35 a 350 personas. Rubén me ha pedido que por favor no repita eso en nuestra casa de Madrid”, explica Izaguirre a quien esto escribe.

Lejos de sentir vértigo por el cambio de década, Izaguirre confía en sus amigos y abraza la idea de que está a punto de adentrarse en su edad dorada: “Todo el mundo me dice que es la mejor década, así que yo espero que tengan razón”.

Boris Izaguirre en el desfile de Pedro del Hierro de la Mercedes-Benz Fashion Week Gtres

Haciendo gala de su sentido del humor, alude al vídeo viral en el que Putin y Xi Jinping teorizan sobre vivir eternamente: “Putin y el presidente de la República Popular China dicen que vamos a vivir 150 años… Yo no sé si realmente llegaré a tanto”.

Sobre el balance que hace de estos 60 años, Izaguirre tiene claro que el sentido del humor ha sido clave a lo largo de toda su vida: “Bueno, me han hecho varias entrevistas y de repente me he dado cuenta que el mejor balance es, precisamente, no tomarme en serio, que yo creo que ha sido un poco el verdadero motor de mi vida”.

Por último, no queremos perder la oportunidad de preguntarle qué concursante de “Bailando con las estrellas”, el programa en el que ejerce como jurado, es su favorito de cara a alzarse con la victoria. Izagirre no titubea: “Veo muy favorita a Anabel Pantoja, la adoro. Me parece que lo está haciendo muy bien, lo está haciendo fenomenal y lo va a hacer mejor”.