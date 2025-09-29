Ana María Aldón se compra una casa en Chipiona con Eladio: la reacción de Ortega Cano

Ana María Aldón y Eladio, su pareja, han comprado una vivienda en Chipiona, localidad de Rocío Jurado. Esta decisión ha provocado un gran revuelo entre los vecinos de la zona y la diseñadora no ha dudado en defenderse de las críticas este fin de semana en "Fiesta".

Ana María se defiende

"Los que piensan que es una provocación, les diré que Sanlúcar y Chipiona son limítrofes. Hay una carretera que se llama 'La Reyerta' que, si aparcas en la derecha, estás aparcando en Sanlúcar de Barrameda, y si aparcas en la izquierda, aparcas en Chipiona. ¿Qué pasa? Que he cruzado la valla y me he comprado la casa donde a mi novio le ha gustado porque no nos la ha pagado nadie", explicó Ana María Aldón sobre su nueva adquisición.

Ana María Aldón en "Fiesta" Telecinco

"La casa es de él y mía. ¿Y él que es de Santander también tiene que pedir permiso? Pregunto, a ver si voy a tener que ir puerta por puerta ara pedir permiso para comprarme una casa donde me de la gana", sentenciaba la andaluza. "Aportando algo más, diré que tengo a toda mi familia en Chipiona, que tengo a mis tías, hermanas de mi madre, mis primas alrededor en Chipiona y, que yo sepa, no han tenido que pedir permiso", aseguraba Aldón.

"La zona donde hemos comprado la casa se llama 'La Reyerta'. He respetado, durante todos los años que he estado en esa familia, todo lo relacionado con Rocío. A ver si hay alguien que pueda reprocharme que haya ido a algún acto público. Lo sigo teniendo, pero ese municipio al que yo iba antes de, con total libertad, paseaba por sus calles y dejé de hacerlo por respeto. Yo estoy más cerca de Sanlúcar", zanjaba la diseñadora.

La reacción de Ortega Cano

Este lunes, el diestro ha reaparecido ante las cámaras y ha reaccionado a la última decisión de su exmujer. "No sé, lo siento, no lo sé, estoy un poco...", ha respondido Ortega Cano al ser preguntado sobre el asunto, sin desvelar si considera que es una provocación de Aldón hacia él y la familia de Rocío Jurado. "Que tengan un buen día", ha finalizado el padre de Gloria Camila.