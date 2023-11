Mariah Carey se «descongela» para dar la bienvenida a la Navidad

Con una explosión de alegría y una pizca de extravagancia, la icónica cantante estadounidense Mariah Carey ha marcado una vez más el inicio de la temporada navideña de una manera completamente única. Como es tradición, la "Reina de la Navidad" ha desempolvado los adornos festivos y ha revivido el espíritu navideño con su famosa canción "All I Want For Christmas Is You".

Este año, Carey decidió sorprender a sus fans a través de un vídeo que se ha vuelto viral en las redes sociales. En el clip, la cantante es liberada de un bloque de hielo por un grupo de personas disfrazadas con trajes de Halloween, quienes utilizan secadores de pelo para descongelarla. Una vez liberada, Carey entona su emblemática canción navideña junto con un grupo de personas vestidas con motivos navideños, todos ellos rodeados de nieve y visiblemente felices por la llegada de la Navidad.

La tradición anual de Mariah Carey de iniciar la temporada navideña cada 1 de noviembre se ha convertido en un evento muy esperado por sus fans de todo el mundo. Su canción "All I Want For Christmas Is You", lanzada en 1994, se ha convertido en un himno navideño atemporal y es una de las canciones más icónicas de la temporada. Según estimaciones, Carey gana alrededor de 2,6 millones de dólares cada temporada navideña gracias a los ingresos generados por esta canción.

Con su energía inigualable y su amor por la Navidad, Mariah Carey continúa siendo la "Reina de la Navidad" para sus fans, quienes esperan con ansias esta temporada festiva llena de música, alegría y, por supuesto, el espíritu navideño que solo Carey puede brindar.