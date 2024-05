Marina Ruiz la lía y hace pública su ruptura: “Miedo tengo de que salga a la luz, la que me van a dar”

Durante semanas se ha especulado sobre una fuerte crisis entre Omar Sánchez y Marina Ruiz. Finalmente este martes se ha confirmado su separación por un mensaje que Marina ha subido por accidente a “Instagram”.

La que fue tronista de “Mujeres y Hombres y Viceversa” quiso comunicar a algunos amigos cercanos su reciente ruptura, pero la historia que debía ir a mejores amigos ha terminado siendo compartida en todos sus seguidores. “Mejos, necesito que me recomendéis destinos para una escapada (ya no estoy con Omar, os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar, pero bueno). Si pueden ser destinos con playa, mejor que mejor”, arrancaba diciendo a sus más cercanos. Este mensaje ha corrido en cuestión de minutos en multitud de perfiles de redes sociales, por lo que la pareja no ha tenido más remedio que afrontar la verdad y comunicar su decisión de poner punto final a su relación.

“Bueno familia, dada la situación os comento: Omar y yo ya no estamos juntos. Hemos tenido una relación sana pero tenemos vidas diferentes, su vida está en Canarias y la mía aquí y yo sinceramente he llegado a un punto en el que estoy agotada y prefiero que se acabe esta relación sana y maduramente a que haya problemas futuros”, ha sido la reacción de Marina sin tratar de dejarse ningún detalle en esta ocasión. Al poco tiempo ha sido Omar quien respondía, no solo con un texto, sino con un vídeo en el que se le veía sensiblemente afectado por este rumbo de los acontecimientos.

Marina Ruiz Instagram

“Como comprenderán, ahora mismo es un momento difícil y doloroso. Pero quiero agradecer todos los mensajes de apoyo recibidos, en cuanto me recupere, les haré un vídeo explicando un poco”, era el texto con el que se arrancaba antes de subir el vídeo en el que no puede contener ni las lágrimas ni su dolor.

Omar Sánchez Instagram

“Bueno, como bien dijo Marina en el texto anterior, nuestra relación se ha acabado. Es un momento difícil para los dos, pero así es la vida. Nuestros caminos tienen que separarse como pareja. Simplemente quería agradecer todos estos mensajes que he recibido y todo el apoyo. La verdad que muy agradecido, hay que seguir. Nuestras vidas siguen y simplemente pido respeto tanto para ella como para mí”, comenzaba diciendo a sus seguidores que no han dudado en enviar sus mensajes de ánimo. “Y nada, seguiré subiendo mis vídeos, subiendo mis cosas pero entiendan también que al final es un momento difícil. Simplemente darle las gracias de corazón por estar y a ella por supuesto”, concluía.